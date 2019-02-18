На неделе цена Brent достигла уровня 65 долл. за баррель. Цены на рынке нефти отреагировали ростом благодаря сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+. Так, Саудовская Аравия снизила добычу на 1 млн баррелей в сутки с ноября 2018-го. Также значительно перевыполнили план в январе Ангола, Кувейт и Арабские Эмираты. Позитивно на ценах отразился доклад Международного энергетического агентства о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в декабре на 5,6 млн баррелей по сравнению с ноябрем 2018 года. Санкции в отношении Венесуэлы также наконец стали оказывать влияние на рынок. Минэнерго США стало более позитивно смотреть на рынок черного золота в 2019 году, повысив прогноз средней цены Brent до 61,03 долл. за баррель. Но более ранний сигнал рынку подал неделей ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, заявив, что королевство планирует в марте сократить добычу до 9,8 млн баррелей в сутки (450 тыс. баррелей от текущего уровня).

Индия из-за санкций США сократила импорт иранской нефти в январе на 45% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на замедление темпов роста спроса на черное золото, драйверов роста становится все больше. Мы полагаем, что цены продолжат рост в ближайшей перспективе.

Цены на металлы в основном снижались: медь —0,8%, алюминий —0,5, цинк —2%. Лучше всего себя показали цены на железную руду, после того как китайские трейдеры стали возвращаться на рынок после праздников. Китайский экспорт алюминия за январь, согласно вышедшим данным, находится на рекордно высоких уровнях (550 тыс. т), что говорит о перепроизводстве металла на рынке. В целом данные по торговому балансу Китая вышли неплохие, лучше ожиданий, но ниже предыдущего значения. Динамика цен на основные металлы будет зависеть от того, к каким результатам придут переговоры между Китаем и США.

Цены на драгоценные металлы на неделе были стабильными. Сейчас мощную поддержку золоту оказывает высокий спрос со стороны центробанков развивающихся стран. Быстрее всех наращивает золото в международных резервах Россия, у которой доля драгоценного металла в общих резервах составляет уже почти 20%, у Индии этот показатель ниже 6%. Палладий продолжает радовать «быков», преодолев отметку 1400 долл. за унцию, интерес у инвесторов сохраняется, как и дефицит на металл. Но мы остаемся осторожными в рекомендации покупать палладий, так как ожидаем давления со стороны снижения автомобильных продаж.

Рубль подешевел на фоне предоставления законопроекта о «самых жестких» санкциях в конгрессе США. Рынок хоть и реагирует нервно на такие новости, но сильной волатильности все же не наблюдается. Если цены на нефть продолжат рост, мы можем увидеть укрепление рубля и рост российских активов.