Глобальные рынки возлагают большие надежды на торговые переговоры. Как мы уже говорили в своем обзоре в начале прошлой неделе, санкционные риски по отношению к России совсем не ослабевают, а по-прежнему угрожают стране как Дамоклов меч. Как и следовало ожидать, российский рынок в среду вечером лихорадило после того как группа американских сенаторов представила новую редакцию законопроекта “О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA). В минувший вторник FT опубликовала статью о том, что США и Евросоюз готовят новый пакет мер против России в ответ на задержание Россией трех украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года – он может быть объявлен уже через два месяца. Ожидалось, что санкции в отношении этого происшествия объявят на конференции по безопасности в Мюнхене в эти выходные, однако пока никаких подобных заявлений не прозвучало. Несмотря на резкую антироссийскую риторику, которая ожидается в ближайшие дни и недели, мы все же рекомендуем инвесторам занять выжидательную позицию и посмотреть, какие санкции против России будут приняты в этот раз. Напомним для сравнения, что риторика и угрозы в августе прошлого года после саммита в Хельсинки также не отличались особой доброжелательностью, однако их результатом стали лишь относительно легкие санкции (пакет мер CBW-I).

В минувшую пятницу СМИ пестрили заголовками об аресте главы фонда прямых инвестиций BVCP Майкла Кальви из-за борьбы за банк “Восточный”, мажоритарный пакет которого принадлежит BVCP. Г-н Кальви был арестован вместе с четырьмя другими директорами BVCP, а также с бывшим генеральным директором банка “Восточный” и генеральным директором коллекторского агентства “Первое коллекторское бюро”, созданным BVCP. В центре внимания – конфликт с акционером Артемом Аветисяном. Банку “Восточный” требуется докапитализация, и конфликт партнеров связан с тем, что у г-на Аветисяна, судя по всему, нет достаточных денежных средств для инвестирования, однако он не желает размывания своей доли. Судя по всему, дело привлечет самое пристальное внимание иностранных инвесторов, специализирующихся на России, а также внимание Конгресса в столь непростой период отношений между Вашингтоном и Москвой.

В Пекине на прошлой неделе, то есть до истечения установленного двумя странами срока для достижения торгового соглашения (1 марта), все же состоялись американо-китайские торговые переговоры. По сообщениям СМИ, переговоры прошли продуктивно, хотя Белый дом и заявил о том, что впереди еще предстоит решить много вопросов. Никакой подробной информации о ходе переговоров опубликовано не было. При этом сигналы из Вашингтона весьма противоречивы. Так, Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что он предполагает, что срок для заключения торгового соглашения (1 марта) будет перенесен на более отдаленную перспективу; в то же время экономический советник Трампа Ларри Кудлоу говорит о том, что никаких подобных решений принято не было. Несмотря на это, на рынках усиливается оптимизм по поводу ослабления напряженности между США и Китаем. В выходные Дональд Трамп заявил о том, что переговоры прошли крайне продуктивно. Президент Китая Си Цзиньпин также был весьма оптимистично настроен, заявив, что недавние переговоры во многом подготовили почву для следующего этапа. В условиях замедления экономики США и дальнейших признаках замедления экономики Китая существуют веские стимулы для того, чтобы обе стороны могли достичь договоренностей уже в самое ближайшее время.

В среду президент Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Иностранные инвесторы, судя по всему, будут осторожны в отношении к России на этой неделе из-за ареста главы фонда Baring Vostok Capital Partners Майкла Кальви. Скорее всего, под давлением будут находиться акции компаний технологического сектора, так как BVCP является ключевым среднесрочным инвестором в некоторые наиболее успешные российские технологические компании. В пятницу вечером акции YNDX US опустились в цене на 8,5% на бирже в Нью-Йорке. Мы считаем, что отчасти это связано с тем, что инвесторы фиксируют прибыль после недавнего опережающего рынок роста акций и публикации финансовых результатов за 4К18. Поскольку цены на нефть находятся на самом высоком уровне за последние три месяца и учитывая дальнейшие признаки дефицита предложения нефти (см комментарий ниже), мы смеем рассчитывать на то, что рост российских нефтегазовых компаний (ROSN, LKOD, OGZD, TATN) продолжится.

Рынок США сегодня закрыт по случаю Дня президента.

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию; цены на нефть сохранятся на высоком уровне. Завтра Росстат представит макростатистику за январь 2019 г. По нашим прогнозам, замедление роста зарплат и оборота розничной торговли продолжится. По нашей оценке, за январь зарплаты выросли на 1,5% г/г, оборот розничной торговли – на 1,2% г/г. Президент Путин в среду выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию.

В среду FOMC обнародует протокол январского заседания по ставке, который может прояснить решение ФРС взять курс на смягчение риторики. Глава ФРС Джером Пауэлл указал на то, что ФРС не будет повышать ставок до тех пор, пока не ускорится инфляция.

Признаки дефицита наблюдаются на рынке нефти, что связано с произошедшей две недели назад приостановкой добычи на Саффании, крупнейшем месторождении Саудовской Аравии. На этом активе добывается более 1 млн барр. в сутки. Пока не понятно, когда возобновится добыча на полную мощность. Кроме того, это событие происходит одновременно с началом добровольного сокращения добычи странами ОПЕК и России в прошлом месяце. Нефтяной дефицит вызван и санкциями против Венесуэлы и Ирана, а также сокращением добычи в Ливии на фоне политических волнений в стране. В Нигерии угрозы безопасности, связанные с переносом в последний момент срока выборов на следующие выходные, могут негативно сказаться на добыче и в этой стране. Возобновление надежд на прорыв в торговых переговорах в Вашингтоне на этой неделе может стать дальнейшим драйвером роста цены на нефть. Газпромбанк объявил о заморозке банковских счетов нефтегазовой компании Венесуэлы PVDSA – этот шаг усугубит изоляцию президента Николаса Мадуро и еще больше ограничит нефтяной экспорт. Добыча нефти в Венесуэле снизилась еще на 59 тыс. барр. с декабря 2018 г. и в январе составила всего 1,1 млн барр. в сутки. В целом мы ожидаем, что цены на нефть будут расти.

В России сезон отчетностей идет на убыль, в мире все внимание приковано к банковскому сектору. На этой неделе не так много российских компаний представят свои отчетности. В нефтегазовом секторе отчитаются НОВАТЭК (4К18 по МСФО), Газпромнефть (4К18 по МСФО) и СИБУР (2018 по МСФО); в розничном секторе отчетность за 2018 по МСФО представит Лента. Компания уже сообщила свои операционные результаты; таким образом, основное внимание рынка будет обращено к рентабельности и прогнозу открытия новых магазинов. В числе международных компаний, отчитывающихся на этой неделе, Berkshire Hathaway, Walmart, Hewlett Packard, Novatek, Woolworths, Wayfair, Deutsche Telekom, Intuit, Reckitt Benckiser, Herbalife, InterContinental Hotels, CVS, Glencore, Lloyds Banking Group, Barclays, HSBC, Royal Bank of Canada, French insurance firm Axa, и Swiss Re.