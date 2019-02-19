Внешний фон перед открытием рынка сегодня оцениваем как нейтральный. В отсутствие инвесторов из США по случаю празднования Дня Президента торги на мировых площадках проходили в довольно спокойном режиме, что не помешало при этом активным продажам российских акций. В отличие от рубля и облигаций, которые пользовались незначительным спросом. Вероятно, продолжается выход из акций со стороны западных фондов, который получил начало на прошлой неделе. Новости о санкциях со стороны ЕС за Керченский инцидент вряд ли могли кого-то сильно обеспокоить, учитывая, что они коснутся ограниченного круга военных лиц, но задержание основателя фонда Baring Vostok еще способно доставить неприятности российской экономике и финансовым рынкам. Безусловно, это удар по инвестиционному климату, который может спровоцировать отток капитала из реального сектора.

Торговые переговоры США и Китая в Вашингтоне стартуют уже сегодня, тогда как изначально планировалось начать новый раунд 21 февраля. Американские индексы практически вернулись к декабрьским уровням, с которых началась недавняя коррекция. Уровень 2800 по S&P500 является ключевым – закрепление выше него возможно в случае уверенности инвесторов в заключении торгового соглашения.

Обращаем внимание на годовой отчет Walmart, который будет опубликован сегодня перед открытием американской сессии. Результаты 15-ой по капитализации компании США продемонстрирует положение дел в розничном ритейле страны.

В ходе вчерашних торгов доллар слабел к евро и британскому фунту, однако, на наш взгляд, в среднесрочной перспективе он все равно выглядит предпочтительнее в силу макроэкономических и политических причин. Повлиять на ситуацию может благоприятный исход Brexit, который в данный момент находится под вопросом. Великобритания продолжает заключать двусторонние договоры, регулирующие отношения в случае жесткого сценария, тем временем до выхода из ЕС остается совсем немного времени, поэтому со стороны Мэй требуются более решительные действия.

В лидерах российской фондовой секции были акции золотодобывающих компаний на фоне роста цен на драгоценный металл. Корреляция между активами продолжит сохраняться на высоком уровне, поэтому закрывать «длинные» позиции преждевременно. Газпром за полтора месяца 2019 года увеличил добычу на 3.6%, но снизил экспорт в Европу на 1.5%. Давление на «Северный поток-2» продолжает увеличиваться, поэтому акции компании будут торговаться слабее рынка в целом. Сегодня ожидаем советы директоров ТМК и Русгидро.