Первый день новой недели неожиданно начался с распродаж. Лишь после того, как Индекс Мосбиржи спустился близко к зоне поддержки 2445-2455 пунктов, начались не очень уверенные покупки, причем хорошо покупали лишь «Лукойл», отыгрывая программу выкупа акций и высокие цены на нефть.

Похоже, что поводом для продаж стала ситуация вокруг Baring Vostok – арест главы фонда был негативно воспринят нерезидентами. Наиболее сильно падал Сбербанк, что подтверждает предположение о том, что именно зарубежные игроки и просадили рынок.

Сбер закрылся вчера на поддержке 204 руб, пробитие которой откроет дорогу в сторону 192 руб и вполне может спровоцировать рынок на продолжение снижения и тестирование поддержки 2450 пунктов по Индексу Мосбиржи.

Однако с утра поводов для столь пессимистичного развития ситуации нет: фьючерсы на американские индексы торгуются около нуля. Правда, немного снижается нефть, но это вполне естественно после сильного роста.

Нефть продолжает отрабатывать фигуру «перевернутая голова-плечи» с целью роста в район 70 долларов за баррель, но техника не запрещает ей спуститься в район «плеча» на 64 доллара. Если это произойдет, то нефтяные контракты в этих ценах стоит докупать.

Пока все говорит в пользу того, что рынок акций сегодня откроется вблизи вчерашнего закрытия, а дальше динамика торгов будет определяться движением американских фьючерсов и уровнем напуганности нерезидентов из-за ситуации вокруг Baring Vostok.

С утра на мировом рынке немного укрепляется доллар, что вполне может привести к небольшому, в пределах 0,1-0,2% снижению рубля на открытии торгов. Однако далеко от отметки 66 пара доллар-рубль не отойдет.