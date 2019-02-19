Группа «Русагро» — один из крупнейших и динамично развивающихся отечественных агропромышленных холдингов. Включает в себя сахарный, мясной (производство свинины), масложировой и аграрный дивизионы. Цены на ключевом для компании сахарном рынке в период с середины 2016-го по середину 2018 года просели почти в 1,5 раза, что оказывало давление на финансовые результаты «Русагро».

Впрочем, по мнению аналитиков «Открытие Брокер», уже в самое ближайшее время картина может радикально измениться. Так, в IV квартале 2018 года активно росли цены практически на всю сельскохозяйственную продукцию в РФ.

В результате средняя цена на сахар почти на 20% превысила показатель за аналогичный период 2017 года. А если декабрьский уровень цен сохранится до конца марта, то по итогам I квартала рост в годовом сопоставлении составит не менее 30%. Аналитики отмечают, что свинина также подорожала в конце года, хоть и не так стремительно. А масложировой сегмент после затяжного периода с нулевой маржинальностью ещё с осени 2017 года стабильно работает «в плюс» на уровне EBITDA.

Стоит отметить, что в октябре 2018 года «Русагро» договорилась о приобретении холдинга «Солнечные продукты», что позволит группе кратно увеличить производственные мощности в данном сегменте, а также нарастить земельный банк. Новые активы должны быть объединены с уже принадлежащими группе масложировыми предприятиями в текущем году. Также уже ближайшей осенью компания планирует ввести в строй первые три свинокомплекса в рамках реализации масштабного проекта в Приморском крае.

Таким образом, на сегодняшний день, по мнению аналитиков «Открытие Брокер», существуют все предпосылки для уверенного роста финансовых результатов «Русагро» по итогам 2019 года. Понятно, что в этом случае инвесторы не обойдут вниманием и бумаги эмитента. А «вишенкой на тортике» могут стать солидные дивиденды, на которые компания намерена направлять не менее 25% чистой прибыли по МСФО.

Инвестиционная идея

Покупка GDR «Русагро», среднесрочная цель — 990 рублей.

Горизонт инвестирования

4-6 месяцев