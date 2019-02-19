Мало что меняется в последние дни на мировых финансовых рынках, но оптимизм явно начинает спадать. Сегодня в Пекине стартует очередной раунд переговоров между Китаем и США, но все позитивные заявления уже заранее отыграны рынками. Инвесторы уже давно заложили в цены акций будущее перемирие, или временное соглашение в торговой войне между крупнейшими державами, поэтому в любом случае сработает старое правило – покупай на ожиданиях, продавай на фактах. Ждать осталось недолго, до 1 марта осталось чуть более недели, и чем ближе этот день, тем больше начнёт тревожить инвесторов другая, не менее важная проблема, а именно потолок госдолга США, который уже превысил 22 трлн. долларов.

Помимо торговой войны с Китаем, Трамп в ближайшее время может существенно поднять пошлины на весь европейский автоимпорт в США. Особенно пострадают немецкие концерны, а значит и немецкая экономика. Очень похоже, что весь позитив останется в феврале, а марте начнётся процесс отрезвления.

Азиатские индексы с открытия торгов в среду подскочили ещё на 1-1.5%, а вот закрылись уже на отрицательной территории. Биржи Китая потеряли скромные 0.3%, индекс Гонконга просел на 0.4%, а японский Никкей показал нейтральную динамику.

На европейских площадках практически все биржевые индексы торгуются в минусе на 0.3-0.4%. Сегодня вышли просто провальные данные по экономике Италии, которые и привели к фиксации прибыли. Баланс счета текущих операций в декабре по Еврозоне тоже оказался хуже ожиданий, это негативный сигнал для евро, да и для всех европейских акций.

Российские биржевые индексы сегодня тоже сползают вниз в связке с остальным миром. Удар по Baring Vostok явно подпортил инвестиционный климат в РФ, поэтому отток капитала из российских активов может продолжиться, а новых денег в ближайшие недели ждать не стоит. В первой половине дня рублёвый индекс Московской биржи потерял 0.25%, опустившись к отметке 2465 пунктов, а валютный индекс РТС с аналогичными потерями сполз до 1173 пунктов. В аутсайдерах не первый день акции Газпрома, они теряют ещё 1%, но тут риски связаны уже с новым пакетом санкций со стороны Европы и США. Акции Сбербанка плавно держат курс в район 200 рублей, и если этот рубеж не устоит, можно будет готовиться к коррекции до 180-170 рублей

Индекс промышленных металлов показывает скромный рост на 0.2%. Цены на никель снижаются на 0.1%, по алюминию рост на 0.3%. Цены на медь снижаются на 0.3% и ещё на 1.5% растут цены на палладий. Цена тройской унции золота прибавляет ещё 0.2% достигая 1328$. Котировки нефти марки Brent показывают почти нейтральную динамику, и пока держатся выше 66$ за баррель. Нефть уже давно стала таким же рисковым активом, как и акции, поэтому, если на фондовых рынках США начнётся коррекция, то и нефтяные фьючерсы будут падать с опережающей динамикой.

Российский рубль в паре с долларом в первой половине дня показывает абсолютно нейтральную динамику, оставаясь на уровне 66.2. Несмотря на новые санкционные риски, на российском долговом рынке не наблюдается активных продаж. Индекс доллара показывает рост на 0.3%, до 96.9 пункта, а ключевая валютная пара евро/доллар показывает снижение на 0.3%, откатываясь ниже 1.13.

Фьючерсы на основные американские индексы показывают снижение на 0.3%, новых драйверов роста сегодня ждать не стоит, а с учётом размещений облигаций в США, шансов на рост акций практически нет.