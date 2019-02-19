Согласно нашим расчетам, выручка компании сократится на 5% кв/кв до 658 млрд руб. из-за снижения объема добычи нефти и нефтепереработки на 3% к/к и 1% к/к соответственно на фоне падения средней цены Urals на 9% к/к до 67 долл./баррель.

EBITDA Газпром нефти без учета зависимых компаний, по нашим оценкам, снизилась сильнее: на 20% к/к до 157 млрд руб. из-за роста экспортных пошлин. Чистую прибыль мы прогнозируем в размере 92 млрд руб., что на 31% ниже показателя за прошлый квартал: сказалось влияние курсовых разниц из-за девальвации рубля в отчетном периоде.

Акции Газпром нефти стагнируют уже в течение полугода, несмотря на сильно меняющуюся конъюнктуру и события на политической сцене, и мы считаем, что котировки бумаг оторвались от фундаментальных показателей. По нашим оценкам, акции Газпром нефти недооценены, и предстоящая отчетность может привлечь внимание инвесторов к «подзабытой» компании. Более того, основной негативный фактор отчетного сезона, так называемые, ножницы «Кудрина», имеют на Газпром нефть ограниченное влияние из-за высокой доли проектов, освобожденных от ее уплаты, и высокой доли нефтепереработки, где пошлина существенно ниже по сравнению с продажей сырой нефти.