Прогноз результатов "Газпром нефти" за IV кв по МСФО: чистая прибыль снизилась на 31% к/к
Согласно нашим расчетам, выручка компании сократится на 5% кв/кв до 658 млрд руб. из-за снижения объема добычи нефти и нефтепереработки на 3% к/к и 1% к/к соответственно на фоне падения средней цены Urals на 9% к/к до 67 долл./баррель.
EBITDA Газпром нефти без учета зависимых компаний, по нашим оценкам, снизилась сильнее: на 20% к/к до 157 млрд руб. из-за роста экспортных пошлин. Чистую прибыль мы прогнозируем в размере 92 млрд руб., что на 31% ниже показателя за прошлый квартал: сказалось влияние курсовых разниц из-за девальвации рубля в отчетном периоде.
Акции Газпром нефти стагнируют уже в течение полугода, несмотря на сильно меняющуюся конъюнктуру и события на политической сцене, и мы считаем, что котировки бумаг оторвались от фундаментальных показателей. По нашим оценкам, акции Газпром нефти недооценены, и предстоящая отчетность может привлечь внимание инвесторов к «подзабытой» компании. Более того, основной негативный фактор отчетного сезона, так называемые, ножницы «Кудрина», имеют на Газпром нефть ограниченное влияние из-за высокой доли проектов, освобожденных от ее уплаты, и высокой доли нефтепереработки, где пошлина существенно ниже по сравнению с продажей сырой нефти.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190219/829733635.html