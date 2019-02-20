В конце января ФРС смягчила риторику, по всей видимости, опасаясь негативного влияния нескольких факторов. Во-первых, если в 2018 году действия Трампа создавали неопределенность для других стран, то в 2019 году шатдаун и введенный режим чрезвычайного положения уже напрямую касаются экономики США. Во-вторых, континентальная Европа переживает не лучшие времена; наконец, нерешенная проблема Brexit рискует нанести удар по рынкам в конце марта. На этом фоне желание ФРС взять паузу понятно, но является ли это изменением долгосрочных приоритетов политики, покажут ближайшие месяцы.

ФРС США смягчила риторику…

В самом конце января ФРС кардинально смягчила риторику. На заседании 30 января она анонсировала возможность пересмотра своих планов по сокращению баланса. Как отметил председатель ФРС Д.Пауэлл в своем комментарии, нормализация баланса ФРС закончится раньше и на более высоком уровне, чем планировалось изначально. Можно сказать, что такое решение выглядит реакцией на сохраняющиеся риски торговых войн, слабую экономическую статистику еврозоны и неопределенность во внутренней экономической повестке. Однако учитывая, что торговые ограничения являются, по сути, проинфляционным фактором, сценарий повышения ставок не следует сбрасывать со счетов. В этой связи следует отметить, что с конца января фондовый рынок США вырос всего на 5%, то есть продемонстрировал довольно слабую реакцию на действия ФРС. Теперь вопрос заключается в том, в какой степени ФРС изменит план сжатия своего баланса: первоначально ожидалось, что нормализация баланса закончится на уровне около $2,5 трлн, но теперь рынок ожидает, что баланс ФРС стабилизируется на уровне $3,5 трлн против текущих $4,1 трлн и по сравнению с $4,5 трлн на максимуме. По оценкам экспертов, каждые $0,2-0,3 трлн сокращения баланса ФРС транслируются в повышении ставки на 25 б.п.; таким образом, потенциал повышения ставки ФРС стал примерно на 0,75-1,00 пп. меньше. Соответственно, если ранее рынок ждал как минимум 2 повышения ставки в 2019 году, то сейчас консенсус-прогноз, согласно Bloomberg, — это одно повышение до 2,75%; на 2020 г. рынок ждет неизменной ставки. Мы ожидаем, что дальнейшие планы ФРС прояснятся после марта, когда будет лучше понятен весь контекст мировых рисков 2019 года.

…в ответ на непредсказуемость внутренней ситуации в США

Неопределенность внутренней ситуации в США является важным фактором, усложняющим нормализацию политики ФРС. 15 февраля Д.Трамп с целью получения финансирования для строительства «мексиканской стены» подписал решение о введении режима чрезвычайного положения (ЧП). Этот режим регулируется законом «National Emergencies Act» от 1976 г. и фактически дает президенту США ряд полномочий в обход Конгресса, которые позволят ему собрать сумму в $8,1 млрд. В целом, так же как и шатдаун, режим ЧП не является новым событием для США – с 1976 г. президентами было введено 59 режимов ЧП — тем не менее, это первый прецедент, когда причиной ввода ЧП является отказ Конгресса профинансировать нужды президента. В целом, можно говорить о том, что если в 2018 году действия Трампа создавали большую неопределенность для других стран, то в 2019 году его действия имеют прямые последствия непосредственно для американской экономики. Так, по оценкам, негативный эффект от недавнего шатдауна на экономику США составил больше, чем оценивалось изначально, или около $11 млрд, что эквивалентно 0,2 пп. квартального роста ВВП США.