Ожидается дальнейшее снижение темпов роста российской экономики
Согласно нашим расчетам, в январе темпы роста российского ВВП уменьшились до 0,9% с 1,7% в декабре. Наибольший положительный вклад в экономический рост в начале года внесли розничная торговля и транспортная отрасль. Принимая во внимание возобновившееся падение реальных доходов населения, мы полагаем, что темпы роста в торговле и секторе услуг продолжат снижаться. Мы также ожидаем, что слабый спрос продолжит оставаться основным фактором торможения в обрабатывающей промышленности, в то время как темпы роста в добывающем секторе будут снижаться в результате исполнения обязательств в рамках сделки ОПЕК+. Замедление роста добычи полезных ископаемых и слабая динамика в обрабатывающей промышленности продолжат оказывать негативное влияние на объемы в транспортной отрасли. Дополнительным фактором замедления экономического роста будет оставаться усиливающееся торможение деловой активности в странах ЕС и в Китае. Таким образом, мы ожидаем дальнейшего снижения темпов роста российского ВВП в ближайшие месяцы. Согласно нашему прогнозу, в текущем году экономика РФ вырастет на 0,7%.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190220/829737737.html