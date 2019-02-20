Согласно нашим расчетам, в январе темпы роста российского ВВП уменьшились до 0,9% с 1,7% в декабре. Наибольший положительный вклад в экономический рост в начале года внесли розничная торговля и транспортная отрасль. Принимая во внимание возобновившееся падение реальных доходов населения, мы полагаем, что темпы роста в торговле и секторе услуг продолжат снижаться. Мы также ожидаем, что слабый спрос продолжит оставаться основным фактором торможения в обрабатывающей промышленности, в то время как темпы роста в добывающем секторе будут снижаться в результате исполнения обязательств в рамках сделки ОПЕК+. Замедление роста добычи полезных ископаемых и слабая динамика в обрабатывающей промышленности продолжат оказывать негативное влияние на объемы в транспортной отрасли. Дополнительным фактором замедления экономического роста будет оставаться усиливающееся торможение деловой активности в странах ЕС и в Китае. Таким образом, мы ожидаем дальнейшего снижения темпов роста российского ВВП в ближайшие месяцы. Согласно нашему прогнозу, в текущем году экономика РФ вырастет на 0,7%.