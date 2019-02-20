Утечки позитивных новостей с переговоров между Китаем и США продолжают поддерживать оптимизм на мировых финансовых рынках. До 1 марта остаётся не так много времени, но уже вчера президент США дал понять, что он готов отложить повышение пошлин на китайские товары, так как переговоры проходят в продуктивном ключе, и сделка, рано или поздно, будет. Но пока инвесторы сфокусированы на торговой войне между крупнейшими державами и продолжают закладывать будущий позитив в цены акций, в самих экономиках ЕС, Америки и Китая ситуация продолжает ухудшаться. По итогам завершающегося в США сезона квартальных отчётов прибыль корпораций за первый квартал 2019 г. снижается на 0,6 % по сравнению с прошлым годом, и это не очень хороший сигнал для долгосрочных инвесторов. Но инвесторы продолжают ждать чуда от Центробанков, которые, якобы, будут вечно печатать деньги, ещё дальше раздувая пузыри на финансовых ранках. В связи с этим ещё раз хочется всех предупредить о том, что уже в марте начнётся процесс отрезвления.

Сводный индекс азиатского региона в среду прибавил чуть более 0.5%. Биржи Китая и Японии потяжелели на скромные 0.6%, а рынок Гонконга вырос на 1%. На европейских площадках тоже наблюдается умеренный позитив, а индексы дружно прибавляют по 0.3%. Важных данных по экономике ЕС сегодня нет, да и никто на них уже давно не смотрит.

Российские биржевые индексы сегодня тоже торгуются на позитиве, и про риски новых санкций уже никто не хочет вспоминать. В первой половине дня рублёвый индекс Московской биржи вырос на 0.8%, поднявшись до 2480 пунктов, а валютный РТС прибавил ровно 1%, достигнув 1187 пунктов. В аутсайдерах сегодня акции Мечела, Роснефти, Аэрофлота, Башнефти, Распадской, все они теряют в пределах 0.5%. Зато акции ГМК обновили свой исторический максимум и превысили 14000 рублей. Позитивный отчёт вышел по Новатэку, его акции растут почти на 2%, но зато геополитические риски для этой компании сейчас просто зашкаливают.

Индекс промышленных металлов показывает рост на 0.4%. Цены на никель растут на 1.3%, по алюминию рост 0.2%. Медь прибавляет 0.3%, и ещё на 1.5% дорожает палладий. Тройская унция золота прибавляет ещё 0.3%, торгуясь в районе 1345$. Котировки нефти марки Brent показывают снижение в пределах 0.5%, но пока держаться выше 66$ за баррель.

Российский рубль в паре с долларом в первой половине дня сумел укрепиться ещё на 0.4%, до 65.7. Несмотря на новые санкционные риски на российском долговом рынке просматривается настрой на покупки. Индекс доллара подрастает на 0.1%, до 96.4 пункта, а ключевая валютная пара евро/доллар показывает нейтральную динамику держась чуть выше 1.13

Фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют нейтральную динамику и новых драйверов роста сегодня ждать не стоит. С учётом размещений облигаций в США, шансов на рост акций за океаном не так много.