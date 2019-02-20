Сейчас отличное время познакомится с американскими акциями.

Почему? Вот четыре новых аргумента в пользу того, чтобы «открыть для себя Америку»:

Даже если индекс Московской биржи закончит коррекцию в ближайшее время, его движение наверх будет ограничено нисходящим трендом от начала февраля 2019 года (около 2513 пунктов), историческим пиком (2550 пунктов), верхней границей «Расширяющейся формации» (около 2560 пунктов), уровнем коррекции по Фибоначчи 161,8% к падению котировок в 2008 году (2900 пунктов). То есть, без продолжения коррекции из индекса Московской биржи «быки» вряд ли смогут выжать более 15-16% от текущего уровня.

Нефть, главный драйвер нашего фондового рынка – в нисходящем тренде, намеков на восходящие тренды у нефти на срезах старше дня нет. Нисходящий тренд нефти марки Brent идет с 2008 года (сейчас примерно на уровне 90 долларов). Любые взлёты по нефти – это коррекции. А коррекции инвестиционно отыгрывать нельзя.

Доллар против рубля держится сильно. У него, в отличие от нефти, нет ни одного нисходящего тренда, а восходящие можно проследить с начала 90-х годов. Естественно, рост не возможен без коррекции, но серьезной коррекции (процентов на 15) стоит ожидать, только если доллар сдаст восходящий тренд от мая 2018 года (около 65 рублей). Если вы считаете иначе и ждете серьезного укрепления рубля, то купить иностранные акции можно и не имея иностранной валюты, а взяв ее в долг.

И самый главный аргумент для знакомства с Америкой – то, что американские индексы S&P и Dow Jones пробили свои заметные среднесрочные октябрьские нисходящие тренды, и теперь на их графиках (периода день и старше) только восходящие! Они сделали это легко, явно не растратив на эту битву всей силы. А если им удастся еще и пройти исторические максимумы, то перед ними откроются цели еще на 20-25%. Стоит отметить, что индекс Dow в случае пробоя максимумов может быть даже поинтереснее S&P. Так что присмотритесь к его бумагам, тем более, что они проще и привычнее, даже для новичков на американском рынке. Продукцию и услуги «дойных коровок» из индекса Dow вы используете чаще, чем «Газпрома». Вспомните мудрый совет: «Вкладывай деньги только в то, что знаешь» (Г.Н.Кессон, книга «Как сохранить свои деньги и заставить их работать на себя. Двенадцать правил»).

График 1. Индекс S&P (срез месяц).



