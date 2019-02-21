После медленного старта в начале недели рынок США к среде не смог набрать обороты и продолжил дрейфовать вверх, так как инвесторы ждали публикации протокола январского заседания ФРС и продолжают отслеживать прогресс последнего раунда торговых переговоров между США и Китаем. По итогам основной торговой сессии индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,24%, S&P 500 прибавил 0,18% и Nasdaq увеличился на 0,03%.

Среда, как и ожидалось, была насыщенна на события разного рода, начиная от политических, заканчивая чередой знаковых корпоративных отчетов за квартал.

Основной темой последних недель продолжает оставаться тема торговых переговоров США и Китая, новый раунд которых стартовал 19 февраля. Более того, вице-премьер Китая будет в Вашингтоне для переговоров 21 и 22 февраля. По итогам запланированной встречи на высшем уровне инвесторы надеются увидеть разрешение затянувшейся торговой войны до крайнего срока для заключения сделки в начале марта. Продление установленного крайнего срока сдвинет срок повышения тарифов на импорт из Китая товаров стоимостью $200 млрд. до 25% с 10%.

В среду в США состоялась публикация протокола последнего заседания ФРС. Согласно так называемым «минуткам», ФРС призвала к терпению относительно определения дальнейшего курса процентных ставок. ФРС утверждает, что удержание ставок без изменений на данном этапе не создает особых рисков, однако не уточняется насколько долго будет продолжаться период наблюдения и оценки. В протоколе также было обещано представить план по сокращению баланса ФРС. Интересным моментом протокола стало заявление о том, что перспективы стали более неопределенными с декабрьского заседания. Члены ФРС отметили ужесточение финансовых условий и неопределённости, связанные с развитием политики США и иностранных правительств.

Среди наиболее значимых корпоративных событий дня можно назвать отчет CVS Health Corp. Однако компании не удалось обнадежить участников рынка, и по итогам публикации финансовых результатов за четвертый квартал котировки просели на 8,1%. Компания отчиталась о чистой прибыли компании на акцию в $2,14, превзойдя консенсус-прогнозы в $2,09. Выручка компании составила $54,42 млрд, не дотянув до прогноза в $54,6 млрд. Однако наиболее взнос в снижение цены акций сделал прогноз менеджмента компании на 2019 год: так прогноз скорректированной прибыли компании на акцию составил $6,68 — $6,88, что значительно ниже прогнозов аналитиков в $7,41.

Другим аутсайдером стали акции Southwest Airlines, подешевевшие на 5,7%. Авиакомпания сообщила, что недавняя приостановка работы правительства США ухудшила ее выручку больше чем ожидалось, в результате чего она была вынуждена понизить прогноз на первый квартал. В компанию оценивают потери из-за шатдауна в $60 млн против ожидавшихся $10-$15 млн.

До конца недели США опубликуют производственный индекс ФРБ Филадельфии за февраль, отчитаются об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за декабрь и числа первичных обращений за пособием по безработице.

Среди знаковых отчетов оставшихся двух дней стоит отметить Kraft Heinz, Hewlett Packard Enterprises и First Solar.

Ситуация вокруг торговых войн продолжает оставаться наиболее интригующей, однако на следующей неделе власти США обещали пролить свет на положение дел. Так, в среду стало известно, что Лайтхайзер на следующей неделе выступит в Конгрессе с докладом о ходе торговых переговоров с Китаем. В заявлении говорится, что слушание было назначено на 27 февраля, всего за несколько дней до крайнего срока, установленного президентом Дональдом Трампом — 1 марта – до введения новых тарифов. Таким образом, предстоящая неделя будет кульминационной, а разрешение торговых споров может стать импульсом для продолжения роста американских индексов.