Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как умеренно позитивный. Западные инвесторы в ходе вчерашних торгов позитивно реагировали на публикацию протоколов с последнего заседания ФРС. Общее понимание ситуации регулятором совпало с оценками, которые давались ранее. Члены FOMC настаивают на взвешенном и терпеливом подходе к дальнейшему повышению ключевой ставки. При этом они опасаются роста волатильности финансовых рынков и в перспективе 2019 года рассмотрят вопрос прекращения программы по сокращению баланса, то есть остановят продажу облигаций и снижение ликвидности экономики. На наш взгляд, эта мера будет реализована в случае усиления рисков коррекции фондовых индексов, либо ухудшения макропоказателей.

В данный момент рынки растут и без подобных мер, в первую очередь, отыгрывая отсутствие повышения ставки. Новостей с торговых переговоров США и Китая не появилось, однако сейчас и не стоит ожидать их на регулярной основе. Стратегическое видение уже было озвучено, теперь необходимо решить детали и устранить противоречия. При этом промежуточные итоги к концу недели, вероятно, будут озвучены.

В ЕС отмечают довольно высокую готовность к жесткому сценарию Brexit, что частично помогло укрепиться евро и фунту к доллару, но основным поводом все же была реакция на протоколы ФРС. Подобные заявления со стороны Брюсселя намекают еще и на то, что компромисс с Великобританией под вопросом, а риск выхода без сделки преобладает.

Нефть продолжает дорожать, торгуясь уже вблизи 67.20 по Brent. Котировки сырья получают поддержку от соглашения ОПЕК+. Техкомитет организации сообщил о выполнении плана на 83% в данный момент. Страны, которые медленнее остальных сокращали добычу, также начинают форсировать процесс. В первую очередь это касается Нигерии и России. Ближайшей целью для покупателей является уровень 70, сегодня будет важная публикация запасов от EIA.

Спрос на рубль за счет благоприятного внешнего фона сохраняется, что подтвердили вчерашние аукционы Минфина по размещению ОФЗ. Всего было привлечено 32.9 млрд. руб., что много по сравнению с объемами 2018, но недостаточно для выполнения квартального плана. Норникель в рамках ожиданий прибавил 3.26% на фоне роста цен на медь и палладий.

Новатэк представил нейтральный годовой отчет. При росте выручки на 42% и чистой прибыли на 9.9% примерно в 2 раза увеличились капитальные затраты и незначительно вырос долг. Акции сохраняют потенциал роста, но торгуются уже довольно близко к справедливым значениям.



