Рынок акций РФ подрастет в начале дня на фоне позитивной внешней конъюнктуры. Рубль мало изменится в ожидании более сильных сигналов.

ПРОГНОЗЫ

В начале дня вероятно продолжение наметившегося повышения индекса РТС вслед за мировыми фондовыми площадками, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма". Улучшение обстановки на рынках во многом связано с ожиданиями успешного исхода торговых переговоров между США и КНР – стороны работают над несколькими документами, которые позволят оформить окончательное соглашение, отметил он.

"Текст стенограммы январского заседания комитета по открытым рынкам ФРС, опубликованный вчера вечером, также выглядит умеренно-благоприятным для рынков акций. По всей вероятности, процесс сокращения баланса ФРС будет завершен до конца года, а новый цикл повышений базовой процентной ставки не начнется до тех пор, пока ситуация в экономике не станет более определенной", — сказал Старцев.

Рубль будет консолидироваться в узком диапазоне, ожидая появления дальнейших драйверов роста или падения, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". Прогноз по курсу USD/RUB на сегодня — 65,25–66,05, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились в пределах 0,25% на фоне публикации протоколов последнего заседания ФРС. Члены комитета ФРС согласились, что "терпеливый" подход к определению денежно-кредитной политики страны является оптимальным в свете глобальной неопределенности и высоких рисков.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра росли в пределах 0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышались на 0,1-0,6%, японский Nikkei 225 — на 0,1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,4%.

Стоимость нефти повышается на 0,2% до 67,19 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро колеблется на уровне 1,1333 доллара против 1,1338 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду вырос по индексам на фоне позитивной внешней конъюнктуры. Выступление президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию поддержало коррекцию российского рынка вверх, говорят эксперты.

Рублевый индикатор Мосбиржи повысился по итогам дня на 1,19% — до 2487,82 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,77% до 1194,40 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 13 копеек до 65,63 рубля, евро — на 11 копеек, до 74,47 рубля, следует из данных Московской биржи.