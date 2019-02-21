Рынок ОФЗ вчера открылся ростом доходностей на 1–2 бп, но в течение дня развернулся и завершил сессию небольшим снижением благодаря укреплению рубля, высокому спросу на локальные гособлигации развивающихся стран и успешным результатам последних аукционов. В итоге длинные бумаги сместились ниже в доходности на 1–2 бп, а выпуск ОФЗ-26207 (YTM 8,38%) – на 4 бп. В среднесрочном сегменте доходности снизились на 4 бп, в коротких выпусках существенных изменений не произошло, а реальная доходность индексируемых на инфляцию облигаций подросла на 1–2 бп. Объем торгов на вторичном рынке ОФЗ были небольшим: оборот на МосБирже составил лишь 13,8 млрд руб. В локальных гособлигациях развивающихся стран сохранилась позитивная динамика: доходности 10-летних выпусков в Венгрии и Польше вчера снизились на 3–5 бп, в ЮАР и Индонезии – на 6–9 бп. С другой стороны, филиппинские и бразильские аналоги прибавили в доходности 5 бп и 10 бп, соответственно.

Минфин на трех аукционах вчера разместил ОФЗ на сумму 32,9 млрд руб. Самым успешным был аукцион по ОФЗ-26209 (YTM 8,07%): объем размещения составил 18,6 млрд руб., доходность по цене отсечения сложилась на уровне 8,09%, то есть без дисконта к вторичному рынку. Вместе с тем к моменту проведения аукциона, доходность этого выпуска поднялась на 3 бп по отношению к закрытию вторника. Спрос достиг 42,6 млрд руб., что, по нашему мнению, обусловлено предстоящими на текущей неделе купонными выплатами и погашением облигаций выпуска ОФЗ-26208. Более длинный выпуск с фиксированным купоном ОФЗ-26219 (YTM 8,36%) был размещен на сумму 9,7 млрд руб. при спросе в размере 32 млрд руб., причем также без дисконта (доходность по цене отсечения равнялась 8,40%). Однако в утренние часы до проведения аукциона выпуск также был под давлением – его доходность повысилась на 7 бп к уровню закрытия вторника. Наконец, индексируемый на инфляцию ОФЗ-52002 (YTM 3,21%) был размещен в объеме 4,6 млрд руб. – то есть ниже объявленного лимита в 5,2 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 3,24%, что соответствует премии к доходности в 4%. Следует отметить, что спрос на ОФЗ-52002 был ниже, чем при его предыдущем размещении в январе. Между тем мы по-прежнему полагаем, что спрос повысится в ближайшие недели в преддверии предстоящей в марте и апреле индексации номинала на 0,8% и 1,0% соответственно.



