В среду российские евробонды вновь продемонстрировали положительную динамику. Начались торги практически нейтрально, но днем доходность UST10 начала снижаться, на что котировки российских бумаг отреагировали ростом. Евробонды же других стран ЕМ в течение дня торговались в основном нейтрально. Временное снижение цен на нефть не оказало давления на российские еврооблигации, а ее резкий скачок вверх вечером произошел уже после завершения торгов. В результате российские бумаги умеренно подросли в цене – на 0,1–0,5 п.п., доходности вдоль суверенной кривой в среднем упали на 3 б.п. Таким образом, суверенные еврооблигации РФ показали динамику лучше аналогов при отсутствии явных поводов для оптимизма. Пятилетний CDS-спред России вчера немного сократился – на 2 б.п. до 139 б.п. Мы не исключаем, что в краткосрочной перспективе котировки евробондов еще могут немного подрасти на фоне повышения цен на нефть и оптимизма в отношении разрешения торгового конфликта.

Евробонды банков и металлургов смотрелись лучше рынка. Среди корпоративных еврооблигаций немного подрасти в цене вчера смогли лишь некоторые бумаги. В нефтегазовом секторе котировки менялись крайне слабо, только выпуск ROSNRM'22 (YTM 4,8%) подорожал на 0,2 п.п. Второй день подряд несколько лучше рынка смотрелись бумаги госбанков – они вновь прибавили по 0,1–0,2 п.п. от номинала, но все еще остаются в минусе после падения на прошлой неделе. Аналогичный рост продемонстрировали и суборды Альфа-Банка. В металлургическом секторе вновь в плюсе были преимущественно бумаги Русала – на 0,2–0,3 п.п. от номинала, также подросли в цене евробонды Норильского никеля – на 0,1–0,2 п.п. Отметим, что выпуск GMKNRM’22 (купон – 3,849%, YTM 4,7%) сейчас является одним из наиболее привлекательных выпусков в секторе. Он предлагает доходность чуть выше CHMFRU’22 (YTM 4,7%), а спред к EVRAZ’22 (YTM 5,1%) составляет всего 35 б.п., что близко к локальному минимуму. Сегодня внешний фон скорее позитивный: рост цен на нефть еще может поддержать котировки, правда, доходность UST10 утром тоже немного подросла. Азиатские рынки сегодня преимущественно в плюсе, как и фьючерсы на американские индексы.