Рынок спокоен. Наверное, это главное достижение первой половины сегодняшнего дня. Пока мы видим, что мировые рынки живут прежде всего своими частными локальными проблемами и радостями. Причем и то, и другое пока не перехлестывает через край. Умеренный негатив сохраняется в Европе и поэтому фактически все европейские индексы находятся в красной зоне. Но снижение настолько незначительное, что любой маленький позитивчик может вернуть индексы в положительную область. Главный раздражитель в Европе это… здесь можно и к гадалкам не ходить… это конечно же бесконечный британский Brexit. Ну куда же без него! Но, как говорится, «на западном фронте без перемен». Ну собственно именно поэтому Европа и переживает.

Что же касается азиатских рынков, то здесь идет подковерная борьба между позитивом и негативом — между умеренно плохими макроданными по китайской экономике и обнадеживающей информацией о ходе американо-китайских торговых переговоров. И поэтому азиатские рынки тоже в своей основной массе стоят где-то вблизи нулевых отметок — кто-то чуть-чуть в плюсе, а кто-то в таком же небольшом минусе.

Что же касается Америки, то здесь картина, пожалуй, самая благостная. Опять же все тот же позитив с переговоров не омрачен ничем и никем, и поэтому все индексы стоят в более уверенном плюсе нежели их европейские и азиатские коллеги. Но, правда, и «шапкозакидательских» настроений тоже нет — индексы прибавляют в пределах 0,2% и скорее всего и в дальнейшем будут пытаться удержаться на этих же уровнях.

Сейчас главная задача — закрепиться на достигнутых высотах, создать платформу для дальнейшего роста и заодно сбросить пар от слишком быстрого роста, который мы наблюдаем начиная с 26 декабря прошлого года. Поэтому никто никуда спешить не будет. И маленькая передышка явно не помешает.

И все же это не значит, что ничего не надо делать. В нынешних условиях, пожалуй, стоит присмотреться к тем акциям, которые не столь бурно росли в последние месяцы. А это прежде всего относится к акциям биотехнологического сектора и прежде всего к таким, как Gilead Sciences (GILD), Amgen (AMG) и Allergan (AGN). Им точно есть куда расти.

Что же касается важных реперных точек сегодняшнего дня, то, конечно же, нельзя пройти мимо выхода данных по запасам сырой нефти, которые появятся на свет в 19-00. Здесь консенсус-прогноз аналитиков говорит нам о росте запасов более чем на 3 млн. баррелей, и если данные будут именно такими, то это негативно скажется на нефтяных котировках, а это в свою очередь может потянуть вниз и котировки акций нефтяных компаний.

Но еще до выхода данных по запасам нефти в 18-00 выйдут данные о продажах домов на вторичном рынке, и с учетом явно негативной динамики, которую мы наблюдаем в этом сегменте в последнее время, эти данные вызывают нескрываемый интерес. Ожидания здесь нейтральные, но… слишком уж часто за последние полгода выходили данные хуже ожиданий. Так что внимательно следим и надеемся на лучшее. Но в целом все же торги должны пройти достаточно спокойно, и индексы вряд ли смогут слишком уж сильно оторваться от нулевых отметок. Проторговываем текущие уровни и не более того. Поэтому — не дергаемся и просто наблюдаем… Все самое интересное у нас впереди.