Наконец-то наступил тот самый долгожданный момент, на ожиданиях которого мы наблюдали почти безоткатное двухмесячное ралли на всех фондовых рынках. Сегодня утром стало известно, что США и Китай окончательно достигли временного компромисса и уже завтра будет подписан меморандум. Подробностей мирного соглашения пока нет, но согласно некоторым утечкам и слухам, самые острые и важные вопросы так и остались нерешёнными. Да, Китай согласно торговому соглашению нарастит импорт американских товаров, да, он будет контролировать курс юаня и не допустит его ослабления, но вот по всем остальным пунктам вряд ли Америка смогла прогнуть Пекин. Скорее всего, от данного соглашения не сильно выиграет американская экономика, да и нет гарантий, что оно вообще будет соблюдаться. И очень похоже на то, что Трамп так и не смог выторговать лучшие условия и согласился с тем, что есть, дабы не подрывать дальше всю мировую финансовую систему и экономику США. Китай – трудный переговорщик, поэтому даже текущего временного мирного меморандума хватит для повышения рейтинга президента США, но не более.

По факту прихода новостей из Пекина сам китайский фондовый рынок, который с открытия подрастал почти на 1%, спикировал и закрылся с потерями в 0.6%. Сразу же началась фиксация прибыли и по всем промышленным металлам, которые также взлетали под ожидаемое событие.

На европейских площадках сегодня тоже наблюдается небольшая фиксация прибыли, хотя биржевые индексы пока торгуются вблизи вчерашнего закрытия. Теперь осталось дождаться завтрашнего дня, увидеть подробности соглашения и посмотреть на реакцию американских инвесторов. Если и американские биржевые индексы сегодня и завтра покажут слабость, то это будет первый и довольно явный сигнал на коррекцию всех фондовых рынков в мире.

На российском фондовом рынке тоже с самого открытия наблюдаются попытки фиксации прибыли. В первой половине дня рублёвый индекс Московской биржи снизился на 0.6%, до 2470 пунктов, а валютный РТС потерял 0.4%, опустившись до 1187 пунктов. В аутсайдерах сегодня акции Сбербанка, они теряют почти 1.7% и на 1% падают акции ВТБ, ГМК, Северстали. На положительной территории пока держатся акции Магнита, хотя рост скромный, в пределах 0.5%.

Индекс промышленных металлов снижается почти на 1%, цена на никель падает на 0.6%, по алюминию рост на 0.2%. Цены на медь снижаются на 0.5%, и почти на 1.4% падают котировки палладия. Цена тройской унции золота снижается на 0.3%, отступая до 1335$. Котировки нефти марки Brent показывают нейтральную динамику, и пока держатся у отметки 67$ за баррель. Сегодняшние данные по запасам нефти в США могут оказаться негативными для цен на чёрное золото.

На глобальном валютном рынке, по-прежнему, нет сильных движений. Российский рубль в паре с долларом в первой половине дня сумел укрепиться ещё на 0.2%, до 65.5. Ииндекс доллара показывает рост на 0.1%, до 96.4 пункта, а ключевая валютная пара евро/доллар показывает нейтральную динамику и торгуется чуть выше 1.14

Фьючерсы на основные американские индексы показывают нейтральную динамику и новых драйверов роста сегодня ждать не стоит. Уже три сессии подряд американские индексы закрываются почти нейтрально, что говорит о финальной стадии прошедшего ралли. Да, мы ещё можем в ближайшие 2-3 торговых сессии увидеть финальный рост на 1-2%, но после всё равно будет коррекция.