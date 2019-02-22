Перед началом торгов на российском рынке сегодня формируется нейтральный внешний фон. После 8 дней роста S&P500 закрыл вчерашний день в минусе. Позитива относительно торговых переговоров США и Китая не было. Помпео сообщил о прогрессе, озвучив планы Китая увеличить импорт американской сельхозпродукции на $30 млрд., однако для преодоления уровня 2800, который мы отмечали несколько дней назад, этого оказалось недостаточно. Инвесторы и так понимают, что без увеличения закупок Китая соглашения не будет. В дополнение к этому JP Morgan понизил прогноз по росту квартального ВВП США с 1.75% до 1.5%, а член ФРС Буллард отметил возрастающую вероятность рецессии, признаком чего является инверсия кривой облигаций.

Макростатистика в США в последнее время также поддержку рынкам не оказывает. Не стал исключением и вчерашний день. Хуже ожиданий оказались данные по продажам на рынке вторичного жилья, базовым заказам на товары длительного пользования и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Накладываясь на другие факторы, подобные новости провоцируют частичную фиксацию «длинных» позиций.

Котировки нефти консолидируются вблизи 67 за баррель Brent. Прирост недельных запасов на 3.6 млн. баррелей, такой же, как и на прошлой неделе, привел к продажам внутри дня, но на общую тенденцию не повлиял. Согласно данным Минэнерго США, Вашингтон нарастил импорт нефти из Венесуэлы, объем которого теперь находится на досанкционных уровнях. Это является логичным следствием смены менеджмента в PDVSA, что позволяет вести расчеты с оппозицией. Основным фактором роста сырьевых цен являлись в большей степени действия ОПЕК+, а не кризис в Венесуэле, поэтому нефть сохраняет потенциал роста.

«Газпром нефть» представила положительный отчет за 2018 год. Компании удалось сократить долговую нагрузку, капитальные затраты увеличились всего на 3.6%, при этом ряд крупных проектов завершен, поэтому в 2019 CAPEX должен сократиться. Выручка увеличилась на 28%, чистая прибыль на 49%. Основным фактором роста могут стать дивиденды. Руководство обещает направить на них не менее 30% чистой прибыли, то есть выплата на акцию превысит 25 руб., по нашим расчетам, дивдоходность составит 7.5%, но 22 руб. уже было выплачено за 9 мес. 2018.

Сегодня ожидаем отчет «Ленты» по МСФО за 2018 год. Акции компании находятся в затяжном нисходящем тренде, и только результаты лучше ожиданий способны повлиять на текущую динамику бумаг. В России будут объявлены объемы розничных продаж и динамика ВВП.