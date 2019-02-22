Вчера Газпром нефть (SIBN RX – ДЕРЖАТЬ) представила отчетность за 4 кв. 2018 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 22% год к году и снизилась на 26% квартал к кварталу до 662 млрд руб. (9,96 млрд долл.), на 0,5% выше консенсусного прогноза и на 2,2% – нашей оценки. Показатель EBITDA (рассчитанный как OIBDA, то есть сумма операционной прибыли и амортизации) вырос на 22% и снизился на 26% соответственно до 145 млрд руб. (2,19 млрд долл.), практически совпав с нашими ожиданиями и на 1% превысив рыночные. В долларовом выражении EBITDA прибавила 7% год к году и упала на 27% квартал к кварталу. Рентабельность по EBITDA снизилась на 0,7 п.п. относительно уровня годичной давности и 6,5 п.п. к предыдущему кварталу до 22,0%. Чистая прибыль выросла на 21% год к году и сократилась на 41% квартал к кварталу до 78 млрд руб. (1,17 млрд долл.), на 2% выше рыночного прогноза и на 7% ниже нашей оценки. Чистая рентабельность снизилась на 0,4 п.п. год к году и на 7,4 п.п. квартал к кварталу до 11,8%.

Рост экспорта нефтепродуктов поддержал EBITDA в 4 кв. Цена Urals снизилась квартал к кварталу на 9% до 67 долл./барр., а в рублевом выражении – на 8% до 4,47 тыс. руб./барр. За вычетом экспортной пошлины цена Urals снизилась в долларах на 14%, в рублевом выражении – на 13% квартал к кварталу. Рост чистой экспортной цены год к году составил 1% в долларах до 48 долл./барр. и 15% в рублях до 3,19 тыс. руб./барр. Выручка компании увеличилась год к году больше – на 10% в долларах и на 22% в рублях – благодаря росту продаж нефтепродуктов, в первую очередь экспортных. В объемном выражении экспорт нефтепродуктов вырос на 14% год к году и на 32% квартал к кварталу до 2,78 млн т, а в денежном – на 42% и на 16% до 91,8 млрд руб. – 14% от общей выручки за 4 кв. 2018 г. ОДП вырос на 52% год к году и снизился на 20% квартал к кварталу до 146 млрд руб. (2,19 млн долл.), а СДП снизился квартал к кварталу на 69% до 27,5 млрд руб. (0,41 млрд долл.) из-за сезонного роста капвложений. В 4 кв. 2017 г. СДП был отрицательным.

Ожидаем дивидендную доходность за 4 кв. около 2%. Высокий СДП уже позволил компании объявить промежуточные дивиденды, соответствующие коэффициенту 35% по МСФО за 9 мес. 2018 г. (22 руб./акция). Вчера в ходе телеконференции менеджмент сообщил, что в целом за 2018 г. эффективный коэффициент выплат может немного превысить 35% в результате корректировок чистой прибыли для исключения одноразовых эффектов. Таким образом, по нашим оценкам, дивиденды за 4 кв. 2018 г. могут составить 6–7 руб./акция, а их доходность – 1,8–2,0%. Это близко к нашим прогнозам дивидендов по итогам 3 кв. 2018 г. Мы рекомендуем ДЕРЖАТЬ акции компании.