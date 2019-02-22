В четверг большинство ставок денежного рынка снизились.Укрепление рубля способствовало улучшению настроений на рынках, и ставки NDF и кросс-валютных свопов снизились еще на 4–6 бп по всей длине кривой. Лучшую динамику показала 3-месячная ставка NDF, которая по итогам дня опустилась на 10 бп, до 7,47%. Ставки процентных свопов двигались в том же направлении, и большинство из них завершили день снижением на 5–6 бп. 3-месячная MosPrime осталась без изменений, на отметке 8,62%, при этом длинные ставки FRA опустились на 5 бп. 9x12 FRA снизилась до 9,08% и, как мы полагаем, потенциал для дальнейшего снижения сохраняется.

Однодневные ставки оказались под понижательным давлением из-за поступления в систему ликвидности с депозитов тонкой настройки ЦБ РФ. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа опустилась до 7,53% (-14 бп), проведя вечерние часы вблизи отметки 7,4%. Ставка однодневного репо под залог ОФЗ на межбанке снизилась на 5–10 бп. RUONIA, как мы полагаем, вчера могла сместиться в район 7,4%, тогда как в среду она была на уровне 7,54% (-8 бп). В настоящий момент свободные резервы банков составляют около 350 млрд руб., так что спрос на операции рефинансирования с Федеральным казначейством остается низким, несмотря на то, что на этой неделе истекают депозиты Казначейства на общую сумму 260 млрд руб. Отдельно отметим, что в рамках аукциона долларовых депозитов Казначейства банки привлекли всего 300 млн долл. из предложенных 500 млн долл., тогда как в период с 2п18 они обычно выбирали весь лимит. Это свидетельствует о том, что ситуация с ликвидностью по-прежнему остается комфортной, несмотря на возобновление покупок валюты на открытом рынке в соответствии с бюджетным правилом.