Ставка MosPrime овернайт опустилась ниже уровня ключевой ставки. Мы считаем это снижение краткосрочным. Снижение ставок стало реакцией на резкий рост корсчетов накануне: возврат средств с депозитов, размещенных в ходе депозитного аукциона тонкой настройки, обеспечил приток средств на корсчета в объеме свыше 430 млрд руб. Вчера спрос на ликвидность был относительно небольшим, что и привело к снижению ставок овернайт. В прошлый раз (неделю назад) снижение ставок ниже уровня ключевой ставки как раз и заставило ЦБ провести депозитный аукцион тонкой настройки, и регулятор своей цели добился – однодневная ставка выросла. Сегодня же для роста ставок даже не требуется проводить депозитный аукцион, спрос на ликвидность уже сегодня должен вырасти в преддверии крупнейших в этом месяце налоговых платежей.

Следует отметить, что нынешний уровень корсчетов (2,3 трлн руб.) хоть и является избыточным для выполнения регуляторных требований, все-таки недостаточен для проведения налоговых платежей исключительно за их счет. Так, только платежи по НДС, НДПИ и акцизам, предстоящие в понедельник, могут достичь 800 млрд руб. Это должно привести к новому витку роста ставок межбанковского рынка. Правда, серьезных проблем мы не ждем, банки сейчас имеют возможность резко нарастить фондирование от Казначейства: операции репо под залог ОФЗ сроком на один день вчера опустились до нуля.