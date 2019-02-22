Курс рубля на завершающейся рабочей неделе повышался к доллару и евро и вернулся к максимумам с середины февраля. Между тем, эти уровни близки к максимумам с августа (по евро) и с октября (по доллару) прошлого года.

Санкционные риски пока отошли на второй план, а обновление рынком нефти максимумов с ноября выше 67,5 доллара за баррель сорта Brent поддержало курс российской валюты. Приближение пика налогового периода и удачные аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ также стали опорой для рубля.

В результате доллар к вечеру пятницы снижался за неделю на 1 рубль до 65,3 рубля, евро — на 80 копеек до 74,15 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent обновила максимум за несколько месяцев – выше 4,4 тысячи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ И НАЛОГИ

Валюта РФ начала неделю неуверенной динамикой против основных резервных валют на фоне противоречивых факторов.

С одной стороны, стоимость нефти в начале недели обновила максимум с 20 ноября прошлого года, поднявшись до отметки 66,84 доллара за баррель сорта Brent. Поддержку оказало ослабление опасений относительно переизбытка предложения нефти на фоне сокращения добычи ОПЕК.

Кроме того, мировые инвесторы более оптимистично оценивают перспективы торговых отношений США и Китая после очередных переговоров, прошедших 14-15 февраля в Пекине. В то же время, сдерживающим фактором для роста рубля стала ситуация вокруг Baring Vostok, являющаяся потенциальным негативом, в первую очередь для иностранных инвесторов.

В прошлые выходные Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца основателя старейшего из работающих в РФ фондов Baring Vostok и совладельца банка "Восточный" американца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей.

Впрочем, "дело Калви" быстро сошло с рыночного фона и остается пока только главной новостью в политической плоскости.

Это помогло инвесторам опять обратить внимание на обновляющий трехмесячные рекорды рынок нефти. Надежды на достижение уже до 1 марта торгового перемирия между США и Китаем оказывают поддержку спросу на рисковые инструменты, в том числе, на нефтяные фьючерсы. Торговый мир поддержит рост мировой экономики, что позитивно для спроса на энергоресурсы.

Участники торгов также обратили внимание на заявления министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который высказал мнение, что мировой рынок нефти "сбалансируется" к апрелю. По словам аль-Фалиха, ОПЕК+ стремится приблизить объем мировых запасов нефти к среднему показателю за пятилетний период. При этом саудовский министр надеется, что проблемы Ирана и Венесуэлы не приведут к дефициту предложения нефти на мировом рынке.

В то же время, напоминание о геополитических рисках приводило на неделе к росту волатильности. В частности, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по якобы "российскому вмешательству" в выборы в США может быть готов уже на следующей неделе. Это опять вытащило на свет подзабытую санкционную тему.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в легком плюсе, приближаясь к максимумам за несколько недель. Пик налогового периода, приходящийся на следующую неделю, поддерживает спрос на рублевую ликвидность. Перечисления банков в бюджет могут превысить 700 миллиардов рублей.

Кроме того, Минфин РФ продолжает успешно размещать ОФЗ, что сигнализирует о спросе на рублевые инструменты и о возможном carу trade в пользу российской валюты.

Ведомство на аукционах в среду разместило ОФЗ трех выпусков на 32,9 миллиарда рублей (по номиналу) при совокупном спросе 85,3 миллиарда рублей.

Это может поддержать спрос на рубли и на следующей неделе. Однако ЦБ РФ может по мере приближения курса к уровню 65 рублей за доллар объявить об осторожном наращивании объема покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила из отложенных в прошлом году покупок, и это остановит укрепление рубля.

Пока общий объем покупок с 7 февраля по 6 марта составляет 194 миллиарда рублей — по 9,7 миллиарда рублей в день. Плюс к этому — по 2,8 миллиарда рублей в день — ЦБ тратит из отложенных покупок. Итого 12,5 миллиарда – не так и много…