Итоги торгов пятницы практически на всех основных мировых биржевых площадках шли, в основном, под диктовку крайне позитивной динамики американских рынков. Существенной макростатистики в пятницу не публиковалось ни в Старом Свете, ни в Новом – ну разве что ВВП Германии не изменившись остался на том же уровне, где его ждали рынки, показав нулевое изменение квартал к кварталу и рост в 0,9% год к году.

Зато забрезжили слабые надежды на успешное завершение переговоров между Пекином и Вашингтоном. Нет, о какой-то конкретике речи пока не идет, но тот факт, что Трамп допустил продолжение переговоров и после 1 марта, а это, напомним, был крайний срок, после которого США собирались ввести против Китая весь анонсированный пакет санкций, дает надежду, что в хотя бы в этом столетии стороны о чем-то договорятся. В итоге в течение пятницы британский индекс FTSE100 поднялся на скромные 0,16% — до уровня 7179 п., французский САС40 прибавил 0,38%, остановившись на 5216 п., а немецкий DAX осилил 0,30% — до 11458 п. Заокеанские же индексы, подгоняемые пока еще достаточно обильной корпоративной отчетностью, показали куда более оптимистичные результаты. По итогам торгов пятницы DJIA зафиксировал 26032 п. (+0,70%), S&P500 показал 2793 п. (+0,64%), а NASD COMP оказался на 7228 п. (+0,91%).

Российские торговые площадки открылись достаточно бодро и росли в течение практически всего дня. Лишь ближе к вечеру наметилась незначительная коррекция, вызванная, судя по всему, закрытием длинных позиций перед выходными на фоне весьма неоднородных торгов предыдущих дней и вполне естественных в такой ситуации опасениях, что дальнейший рост может оказаться под вопросом. Впрочем, под самый финал торговой сессии индексы предприняли еще одну, хотя и весьма кратковременную попытку развернуться вверх. Тем не менее, закрытие торгов прошло вблизи дневных максимумов. По итогам пятничной сессии индекс РТС вырос на 0,83%, до 1198,4 п., а индекс МосБиржи поднялся до 2488,63 п., прибавив 0,75%. В лидерах роста были бумаги "Россетей" (+3,94%), "ФСК ЕЭС" (+3,74%), ОГК-2 (+3,54%), ММК (+1,86%), префы «Башнефти» (+1,70%) и НЛМК (+1,64%). Сильней других снижались акции МРСК ЦП (-5,41%), «ЛенЭнерго» (-5,02%), "Распадской" (-2,58%), "Ленты" (-1,18%), "Системы" (-0,63%) и ГДР "Пятёрочки" (-0,30%).

Данные от Baker Hughes, согласно которым число буровых установок в США выросло с 853 единиц до 857 единиц, а общее количество буровых установок составило 1051 против 1047 неделей ранее, вызвали лишь очень кратковременный рост стоимость энергоносителей. В отсутствие иных новостей в течение выходных цены на углеводороды оказались в весьма волатильном боковом движении, но утром в понедельник перешли к снижению. Пока потери не носят существенного характера и больше напоминают обычную техническую коррекцию к предыдущему подъему: по состоянию на 06:30 мск. стоимость нефти марки BRENT составляет 66,84 долл./барр., а техасской светлой WTI — 57,05 долл./ барр.

Российская валюта не отличалась последние дни оригинальностью, в большинстве случаев следуя за стоимостью энергоносителей. Входные дни не стали исключением — некоторое укрепление на растущей нефти сменилось «боковиком», но вот в отличие от котировок нефти, утром в понедельник рубль ведет себя пока достаточно стабильно: по состоянию на 6:35 мск. один доллар стоит 65,45 рубля, а один евро – 74,26 рубля.

Сегодня ожидается крайне скудный на макростатистику день. Из интересно можно выделить выступление главы банка Англии Марка Карни. Корпоративной отчетности тоже будет не очень много – сезон понемногу начинает сходить на нет. Отчеты представят Abertis Infraestructuras (испанская корпорация-конгломерат, эксплуатирующая более 8000 километров дорог в Европе и Америке), Altaba (инвестиционная корпорация, управляющая контрольным пакетом акций Yahoo! и Alibaba), CLP Holdings (крупнейшая энергетическая корпорация Гонконга, имеющая также активы в Китае, Индии, Австралии, Таиланде, Лаосе, на Тайване и Филиппинах), Linde PLC (ирландская многонациональная химическая компания, образованная в результате слияния германской Linde AG и американской Praxair. Это крупнейшая в мире промышленная газовая компания как по доле рынка, так и по выручке), ONEOK (диверсифицированной американская корпорация, владеющая основными системами сжиженного природного газа), Oragenics (один из лидеров в разработке новых антибиотиков против целого ряда инфекционных заболеваний).

Открытие торгов ожидается в умеренно позитивном ключе, и если не последует каких-то откровенно неприятных для нашего рынка событий, то вполне можно ожидать и весьма неплохого закрытия.