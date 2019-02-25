Аппетит к риску на мировых рынках в небольшом плюсе на фоне активной фазы торговых переговоров США-Китай. На прошлой неделе США получили заверения в том, что Китай не намерен использовать девальвацию юаня в качестве инструмента торговой политики. В воскресенье вечером Д. Трамп сообщил, что благодаря достижению «значительного прогресса» в переговорах, он откладывает первоначально запланированное на 1 марта повышение экспортных пошлин на китайские товары. От ФРС рынки получили сигнал к остановке количественного ужесточения ДКП (сокращения баланса ФРС) при сохранении неопределенности относительно процентной политики.

Российский рынок на этом фоне продолжил активно отыгрывать потери, понесенные неделей ранее из-за санкционной риторики. К настоящему моменту дисконт рубля к аналогам сократился до 15,6%, что является двухмесячным минимумом. В 1К19 благодаря сезонно сильному текущему счету корпоративные потоки в паре долл./руб. позволяют компенсировать низкую активность портфельных иностранных инвесторов на рынке ОФЗ.

Ключевые темы этой недели. На этой неделе внешние рынки настроены на умеренно-позитивную внешнеполитическую риторику.

— Во-первых, продолжатся торговые переговоры США-Китай на фоне отсрочки дедлайна по повышению пошлин, которое не стало неожиданностью, учитывая предыдущие заявления.

— Во-вторых, в среду-четверг состоится встреча президентов США и КНДР. В рамках переговоров по денуклеаризации. На предыдущем саммите в Сингапуре несмотря на публикацию совместного заявления о ядерном разоружении КНДР в ответ на предоставление США гарантий безопасности, конкретных мер не было принято. Инвесторы, судя по всему, рассчитывают на заявления о намерении свернуть северокорейскую ядерную программу, хотя надежды на конкретные действия не очень сильны.

— В-третьих, в Китае состоится заседание Постоянного Комитета парламента КНР (ВСНП), где будет представлен проект закона об иностранных инвестициях. Он направлен на привлечение иностранных инвестиций, защиту прав инвесторов, а также создание благоприятных условий для ведения бизнеса.

Кроме того, ФРС снова окажется в центре внимания рынков, поскольку Дж. Пауэлл в течение 2 дней отчитывается перед обеими платами Конгресса, и рынки ожидают дополнительных сигналов относительно количественных и ценовых параметров ДКП.

Для России ключевым событием станет отчета спецпрокурора Р. Мюллера о расследовании влияния РФ на выборы США. На этой неделе доклад должен быть представлен генпрокурору США, который примет решение о возможности публикации. Демократическая фракция Конгресса США заявила о намерении добиваться публикации документа. Предыдущие действия и заявления Р. Мюллера говорили на в пользу ближайшего окружения Д. Трампа и РФ.

Ввиду завершения налогового периода в РФ выплатами на 1,2 трлн руб. защита рубля от потенциального внешнего негатива снизится к концу недели. Однако в марте еще будут действовать внутренние факторы поддержки в виде большого профицита текущего счета и ожиданий остановки цикла повышения ключевой ставки на фоне текущей стабилизации ИПЦ.