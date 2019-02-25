За последний месяц цены на железную руду (62%) выросли более чем на 15% — с $75/т до $87/т. Причиной стала крупномасштабная авария — прорыв дамбы хвостохранилища на шахте Коррего ду Фейжао, принадлежащей компании Vale в Бразилии. Мы считаем, что текущие уровни привлекательны для сделок хеджирования и рекомендуем производителям воспользоваться рыночной конъюнктурой на горизонте шесть — девять месяцев.

Худшее уже позади. Негативный новостной фон, сопровождавший трагедию, постепенно сходит на нет. Vale уже оценила последствия катастрофы и влияние на рынок железной руды в размере 70 млн т в год. В Бразилии уже вступил в силу запрет на строительство новых upstream дамб, при этом все действующие дамбы подобного рода должны быть выведены из эксплуатации до 2021 года.

Финансовый рынок отреагировал ростом, хотя влияние на физические поставки это окажет не ранее, чем через два или два с половиной месяца. Рынку может потребоваться некоторое время для адаптации к снижению предложения. Транспортировка руды из Бразилии в Китай занимает 45 дней, таможенное оформление — еще около 10 дней, также необходимо учитывать время доставки до портов. Таким образом, первое влияние на физические поставки может проявиться в конце марта — начале апреля 2019 года.

Производители восполнят недостающие объемы, но не сразу. Vale заявила о планах заместить объемы продаж за счет увеличения добычи в других регионах Бразилии, и, по нашей оценке, общий эффект снижения продаж компании по итогам 2019 года не превысит 25 млн т. Рост цен в январе-феврале 2019 года также приведет к увеличению внутренней добычи в Китае и экспорта из Австралии от производителей с высокой себестоимостью продукции.

Значительного дефицита на глобальном рынке железорудного сырья по итогам 2019 года не ожидается. Глобальный рынок по итогам 2018 года был сбалансирован; даже если поставки от Vale сократятся, баланс спроса и предложения останется как минимум нейтральным.

Сезонный фактор традиционно оказывает поддержку ценам в зимние месяцы. Статистика за последние пять лет свидетельствует, что начиная с конца марта цены на ЖРС корректируются вниз. Это связано как с увеличением добычи ЖРС на севере Китая, так и с окончанием межсезонного периода на открытых горных разработках в Бразилии, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



