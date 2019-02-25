Президент США Дональд Трамп ожидаемо отложил на неопределённый срок запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов на фоне существенного прогресса в переговорах с Пекином. По словам Трампа, прогресс достигнут даже по таким темам, как защита интеллектуальной собственности, передача технологий, сельское хозяйство, услуги, валюта. Ключевой момент касается курса китайского юаня, теперь вряд ли стоит ждать его ослабления. Весь этот позитив уже в понедельник отыграли китайские биржевые индексы, взлетев почти на 6%. Американские площадки тоже в начале недели отыграют позитивом новостной фон, хотя и более сдержанно. Очень похоже, что февраль почти все в мире биржевые индексы закроют вблизи максимальных отметок, а с приходом марта стоит готовиться к коррекции. Все позитивные ожидания уже явно перезаложены в цены акций.

Несмотря на позитивный настрой на фондовых рынках, ликвидность в финансовой системе вновь начала резко сжиматься. С декабря прошлого по середину января текущего года, дабы предотвратить обвал на фондовых рынках, мировые регуляторы вкачали в систему за полтора месяца сумму почти в 450 млрд. долларов, но в последний месяц никто новой ликвидности не дал, при этом баланс ФРС продолжает сокращаться по 50-60$ млрд. Как ни странно, но за последний месяц немного сократился и баланс ЕЦБ, существенно просел баланс Народного Банка Китая, а показатель объёма новой ликвидности ушёл с начала года на отрицательную территорию. Лишь Банк Японии пока не изымает ликвидность из финансовой системы. Похоже, почти вся свободная ликвидность в активах, и с прицелом на март шансов на рост нет. Нет денег – нет роста.

На рынке сырья всё выглядит также позитивно, но бурного роста не наблюдается. Индекс промышленных металлов в первой половине дня показывает рост в пределах 0.6% Цены на медь взлетели за 5 дней на 5%, а сегодня прибавляют ещё 0.6%. Палладий уже разогнали на несколько десятков процентов до стадии пузыря, но сегодня он ещё растёт на 1.7%.

Тройская унция золота торгуется без изменений в районе 1330$. Нефть марки Brent держится вблизи пятничного закрытия – в районе 67$ за баррель. Практически все сырьевые активы сейчас тоже переоценены и в ближайшие недели могут существенно скорректироваться.

На глобальном валютном рынке продолжается затишье. Российский рубль в паре с долларом укрепился утром на 0.4%, достигнув 65.2, но с прицелом на март пора готовиться к развороту в район 67-68. Налоговый период, который поддерживал национальную валюту, заканчивается, а в ближайшее время вернётся на рынок Минфин РФ с более агрессивными покупками иностранной валюты. Индекс доллара снижается на 0.2%, сползая до 96.2 пункта, ключевая валютная пара евро/доллар прибавляет 0.3%, торгуясь выше 1.136

Фьючерсы на основные американские индексы показывают рост, однако пришедший позитив уже заранее был почти полностью отыгран. Все позитивные ожидания уже в рынке. Важных новостей сегодня нет, но зато есть очередные аукционы со стороны Минфина США, которые опять негативно скажутся на ликвидности.

С прицелом на март риски коррекции на всех фондовых рынках остаются очень высокими, а для российских акций продолжают расти риски нового витка санкционного давления со стороны ЕС и США. В случае пробоя вниз уровня поддержки на отметке 2450 пунктов, откроется потенциал коррекции в район 2250 пунктов.