Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Позитив от прогресса в торговых переговорах США и Китая будет компенсироваться резким снижением нефтяных цен, начало торгов по индексу Мосбиржи ожидаем несколько ниже вчерашнего закрытия. Азиатские площадки вчера прибавили более 5% по итогам торгов на фоне прогресса от последнего раунда обсуждений в Вашингтоне. Позитив инвесторов пока сохраняется, что заметно по сегодняшней динамике китайских индексов. Тем не менее, тревожным сигналом для S&P500 является активизация продаж вблизи уровня 2800. Торговое соглашение стало гораздо ближе, чем в прошлом году, однако это уже нашло свое отражение в ценах, ведь с начала года S&P прибавил 12%.

Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на продолжение активных покупок по широкому спектру бумаг. Участники рынка будут ориентироваться на индивидуальные истории, ожидая благоприятных ценовых уровней, как это происходило, например, с Facebook, Netflix, General Electric.

Положительные новости появились в отношении Brexit. Растет вероятность того, что он будет отложен на неопределенное время до нахождения варианта, который будет устраивать ЕС и Великобританию. Подобное решение председатель Европейского Совета Дональд Туск назвал рациональным. Вследствие чего британский фунт имеет неплохие шансы закрепиться выше 1.32 к доллару.

Нефть снизилась за вчерашний день более чем на 3%, что стало максимальным однодневным падением с 24 декабря. Причиной стало сообщение Трампа, который посчитал текущие цены достаточно высокими. На самом деле, высказывание стало поводом к действию, но причины слабой нефти в долгосрочной перспективе мы отмечали и ранее. Производство нефти в США, как и экспорт, находится на исторически максимальных значениях. Если в начале 2018 в США добывалось примерно 9.5 млн. бар. в сутки, то сейчас больше 12 млн., поэтому текущих усилий ОПЕК может оказаться недостаточно. Сегодня Brent может снизиться до 63.50.

Лидером российской фондовой секции стал Уралкалий. Один из собственников направил оферту о выкупе в ЦБ. Выкуп будет происходить по средневзвешенной цене за последние 6 месяцев, то есть примерно по 87-88 рублей. Спекулятивные покупки акций возможны, но оставаться в них надолго опасно из-за низкого free-float и планов по делистингу.

Газпром в ходе «Дня инвестора» подтвердил намерения выплатить рекордные дивиденды и сообщил об их дальнейшем росте, но увеличивать долю в бумагах сейчас не рекомендуем из-за внешних рисков. Сегодня ожидаем годовые отчеты Норникеля и ВТБ.