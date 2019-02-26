Вчера Veon (VEON US – ПОКУПАТЬ) опубликовал результаты за 4 кв. 2018 г. по МСФО, которые оказались выше ожиданий рынка по выручке, но ниже их по EBITDA. Так, выручка сократилась на 3% (здесь и далее – год к году) до 2,2 млрд долл., превысив наш и консенсусный прогнозы на 3%. EBITDA уменьшилась на 5% до 714 млн долл., что на 1,4% и 1,8% ниже нашей оценки и рыночных ожиданий соответственно и предполагает рентабельность на уровне 31,7%. Органический рост выручки (то есть без учета влияния курсовых разниц) составил 5,3%, EBITDA – 10%. Чистая прибыль оказалась на уровне 33 млн долл., выше нашего прогноза.

Итоговые дивиденды за 2018 г. составят 0,17 долл./АДР. Veon также сообщил, что его наблюдательный совет утвердил выплату итоговых дивидендов за 2018 г. в размере 0,17 долл./акция с датой закрытия реестра 8 марта. Это предполагает дивидендную доходность в размере 7,1%. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов общие выплаты по итогам 2018 г. составят 0,29 долл./акция с аннуализированной доходностью 12,0%. По итогам 2019 г. компания ожидает (без учета эффекта применения правила МСФО 16) органического роста выручки около 1–3%, органического роста EBITDA в диапазоне 1–5% и свободного денежного потока в размере около 1 млрд долл. (с учетом разового получения 350 млн долл. компенсации в рамках соглашения с Ericsson). В 4 кв. 2018 г. выручка Veon в России увеличилась на 7,8% до 75,9 млрд руб. (1,1 млрд долл.), при этом мобильная выручка выросла на 3% до 58,8 млрд руб. (0,9 млрд долл.). EBITDA сократилась на 1% до 24,9 млрд руб. (374 млн долл.). На Украине выручка увеличилась на 17% до 5,0 млрд гривен (179 млн долл.), EBITDA – на 12% до 2,8 млрд гривен (100 млн долл.). В Пакистане выручка возросла на 23% до 50 млрд рупий (368 млн долл.), EBITDA – на 26% до 23,2 млрд рупий(173 млн долл.). Чистый долг по состоянию на конец 4 кв. 2018 г. сократился на 5% квартал к кварталу до 5,5 млрд долл. При этом соотношение

Чистый долг/EBITDA за предыдущие 12 мес. не изменилось, составив 1,7.

Несмотря на давление на рентабельность, денежный поток компании позволяет выплачивать привлекательные дивиденды. Результаты Veon за 4 кв. 2018 г. несколько разочаровали в части рентабельности. Тем не менее компания демонстрирует органический рост выручки и EBITDA на основных рынках и генерирует достаточно устойчивый денежный поток, а объявленный щедрый уровень итоговых дивидендов стал позитивным сюрпризом для рынка. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции Veon.