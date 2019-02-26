Российские евробонды начали неделю с заметного роста котировок. Ключевым позитивным фактором стало повышение спроса на активы развивающихся рынков на фоне хороших новостей о ходе переговоров между США и Китаем. При этом российские бумаги показали лучший результат среди аналогов, даже несмотря на то, что цены на нефть в понедельник сильно упали после заявлений президента США Дональда Трампа – до 64,5 долл./барр., но это падение все же еще не полностью учтено в котировках бумаг. Лидером роста стал выпуск RUSSIA’47 (YTM 5,3%), прибавивший 0,8 п.п. от номинала и снизившийся в доходности на 5 б.п. до минимума с начала августа (5,3%). Остальные бумаги подорожали меньше – на 0,2–0,5 п.п. Пятилетний CDS-спред России вчера сузился на 3 б.п. до 131 б.п. и сейчас находится вблизи локальных минимумом, достигнутых в январе. Как мы писали ранее, дальнейшее повышение уверенности инвесторов в успешном разрешение торгового конфликта еще может добавить оптимизма развивающимся рынкам, и в том числе временно поддержать спрос на российские евробонды, но потенциал роста, на наш взгляд, крайне ограничен.

Евробонды банков продолжили показывать динамику лучше рынка. В корпоративном сегменте ситуация складывалась менее оптимистично, и заметно подорожать в основном смогли только евробонды банков. Бумаги Сбербанка и ВЭБа вчера подорожали еще на 0,2–0,3 п.п., тогда как суборды ВТБ в цене изменились незначительно. Стоит отметить, что выпуск SBERRU’21 (YTM 4,6%) в последнюю неделю показывал несколько более слабую динамику относительно сектора, и сейчас премия выпуска SBERRU’22 (купон 6,125%, YTM 4,7%) к более короткому SBERRU’21 составляет менее 10 б.п. – локальный минимум. При этом SBERRU’21 предлагает премию к более короткому GAZPRU’21 (YTM 1,8%) в размере 70 б.п., и, на наш взгляд, она может сократиться. Также вчера заметно подорожали бумаги Альфа-Банка и МКБ – на 0,3–0,8 п.п. В то же время большинство евробондов нефтегазового сектора были стабильны. В металлургическом секторе значительно подорожали только выпуски Русала, при этом заметно сильнее других вырос в цене RUALRU’23 (купон – 5,3%, YTM 6,2%) – на 0,9 п.п., с момента снятия санкций его доходность упала уже почти на 100 б.п., а спред к суверенной кривой сократился до 232 б.п. и может сократиться еще примерно на 30 б.п. Остальные бумаги в секторе вчера в цене почти не изменились. Евробонды SCFRU’23 (YTM 5,6%) и GTLKOA’24 (YTM 6,6%) показали разнонаправленную динамику – плюс и минус 0,2 п.п.

Сегодня внешний фон негативный: хотя доходность UST10 утром еще немного снизилась, резкое падение цен на нефть вчера вечером должно оказать давление на котировки российских бумаг. Азиатские рынки сегодня в минусе, как и фьючерсы на американские индексы.