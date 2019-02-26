Во вторник инвестиционные настроения на всех в мире фондовых рынках немного ухудшились, и причина тому — неопределённость, или просто факт фиксации прибыли. Несмотря на громкие заявления Трампа о прогрессе в торговом перемирии с Китаем, никакого соглашения подписано в итоге не было. Нет никакого документа c датами и нюансами, и нет даже дорожной карты. Нет пока ничего, только слова, и сей факт приводит инвесторов в замешательство. Нет даже гарантий, что после подписания официального соглашения, его будет кто-то выполнять. Есть и ещё один нюанс, нет гарантий, что сделку одобрит конгресс США, ведь его задача на ближайшие полтора года – всячески вставлять палки в колёса действующему президенту и опускать его рейтинг.

Китайские индексы после вчерашнего взлёта закрыли торги во вторник с потерями более 2%. При этом рынки Гонконга и Японии потеряли по 0.5%. На европейских площадках тоже отмечается фиксация прибыли, а биржи проседают в пределах 0.4%. Лишь в Лондоне снижение превышает 1%. Фьючерсы на Америку тоже торгуются в минусе, отступая на 0.5%.

Российские биржевые индексы сегодня показывают негативную динамику. Так, рублёвый индекс Московской биржи в первой половине дня просел на 0.7%, опустившись до 2477 пунктов, а валютный РТС на 1% — до 1190 пунктов. Важный уровень сопротивления на отметке 1200 пунктов индекс РТС так и не сумел преодолеть, что является сильным негативным сигналом. Явно выраженных растущих историй на российском рынке акций сегодня нет, лишь несколько бумаг торгуются вблизи вчерашнего закрытия.

Акции ВТБ после опубликованного отчёта теряют 0.7%, Сбербанк падает на 1%, держа курс к отметке 200 рублей. Дополнительным негативом для российских активов стала новость о том, что президент России Владимир Путин поддержал расследование против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Всё это опять бьёт по инвестиционному климату и пугает зарубежных инвесторов.

На рынке сырья тоже наблюдается закономерная фиксация прибыли. Индекс промышленных металлов в первой половине дня снижается в пределах 0.5%. Цены на медь демонстрируют нейтральную динамику. Палладий и платина теряют по 0.6%. Тройская унция золота торгуется без изменений, оставаясь вблизи 1325$. Котировки нефти марки Brent после вчерашней коррекции на 3.5% сегодня показывают технический отскок на 0.8%, зацепившись за уровень поддержки на 65$ за баррель.

На глобальном валютном рынке продолжается затишье. Российский рубль в паре с долларом просел за последние сутки на 0.5%, до 65.6, и с прицелом на март пора готовиться к развороту в район 67-68. Налоговый период, который поддерживал национальную валюту, заканчивается, и в ближайшее время на рынок вернётся Минфин РФ с более агрессивными покупками иностранной валюты. Индекс доллара снижается на 0.1%, до 96.2 пункта, а ключевая валютная пара евро/доллар консолидируется на уровне 1.136

Фьючерсы на основные американские индексы показывают снижение, но всё будет зависеть от сегодняшнего выступления Джерома Пауэла в Конгрессе США с полугодовым докладом. Если глава ФРС обозначит сроки прекращения распродажи активов с баланса ФРС, это вызовет позитив в сегменте рисковых активов, но если он вновь даст понять, что расчистка баланса пока идёт на автопилоте, провал по биржевым индексам за океаном под закрытие сессии обеспечен.