Индекс Мосбиржи по итогам недели с 15 по 22 февраля фактически не изменился, хотя во вторник опускался до 2450 пунктов, к концу недели почти вернул свои позиции и подрос до 2488 пунктов. Таким образом, российский рублёвый индекс Московской биржи третью неделю подряд закрыл в минусе, хотя потери чисто символические.

После того как ФРС США взяла паузу в цикле повышения процентной ставки, на долговые и фондовые площадки еmerging мarkets поступила долгожданная ликвидность от крупных западных фондов, которая в январе-феврале текущего года стала драйвером роста и российского фондового рынка. Кроме того, разница в ставках уже стала интересной для операций carry-trade. Но с учетом того, что российский рынок не демонстрировал коррекции в конце прошлого года наравне с прочими фондовыми площадками, инвесторы сейчас ищут момента для фиксации прибыли.

Нефть марки Brent торгуется в диапазоне $66-67 за баррель. Игроки предпочли сосредоточиться на оптимистичных новостях о потенциальном завершении торговых войн между Китаем и США – одними из ключевых игроков на сырьевом рынке. При этом пока отставив за скобками продолжение роста добычи в США (число буровых выросло с 853 до 857 шт.).

На прошлой неделе золото торговалось выше $1330 за тройскую унцию, а в моменте цена уходила выше $1340 за унцию. В большей степени этому способствовало подорожание промышленных металлов: цены на палладий взлетели за неделю почти на 7% и находятся на максимальных отметках, на медь – на 5% и тоже близки к максимальным отметкам за последний год.

Официальный курс рубля за неделю с 16 по 23 февраля укрепился почти на 1,8% — до 65,51 руб./$. Ближе к концу недели отечественная валюта получила поддержку в виде очередного налогового периода. Российские компании уплачивали НДПИ, акцизы, НДС и налог на прибыль на общую сумму более 1 трлн. рублей, что традиционно усиливает позиции национальной валюты. Помимо прочего поддержку рублю оказывают высокая цена на нефть и динамика валют развивающихся рынков.

Несмотря на рост в начале года бумаг компаний внутреннего потребления мы по-прежнему считаем одним из фаворитов года сырьевой сектор, который имеет преимущество за счет сочетания высокой цены нефти и низкого курса рубля.