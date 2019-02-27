Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. Азиатские индексы продолжают положительно реагировать на промежуточные итоги торговых переговоров и прибавляют в пределах 1%. При этом американские бенчмарки завершили сессию вблизи цен открытия. В первую очередь инвесторы ориентировались на выступление главы ФРС, который принципиально нового ничего не сообщил, что и стало причиной отсутствия выраженной динамики. Джером Пауэлл благоприятно оценивает перспективы экономики США, несмотря на ряд сдерживающих факторов, в том числе шатдаун. Терпеливый подход в действиях FOMC будет преобладать, а при необходимости будет сокращаться программа по продаже бумаг с баланса ФРС.

Вероятно, участники рынка ждали более точных сроков прекращения данной программы, которая не стимулирует рынки. Шансы на коррекцию в ближайшие дни увеличиваются, тем более что макростатистика не поддерживает рынки. В частности, объемы строительства новых домов, по последним данным, сократились до минимума с октября 2016. Способствует замедлению роста и ситуация со строительством стены вдоль мексиканской границы. Накануне Палата представителей проголосовала против введения ЧП, теперь очередь Сената принять решение по вопросу.

Тереза Мэй предпримет еще одну попытку провести через Парламент условия выхода из ЕС. Новое голосование назначено на 12 марта. При отсутствии консенсуса на следующий день депутаты проголосуют за «жесткий» выход без сделки, либо продлят сроки переговоров с Брюсселем с 29 марта до 30 июня. Фунт на этом фоне закрепился выше 1.32., в рамках наших ожиданий из прошлого обзора.

Нефть корректируется после падения на 3% и с технической точки зрения способна продолжить рост. Реакция на «твит» Трампа, на наш взгляд, была чрезмерной, однако долгосрочный рост сырьевых цен невозможен без сокращения сланцевой добычи, что подтвердил глава BP Дадли.

Доллар укрепляется по отношению к валютам развивающихся стран, в том числе к рублю. На этом фоне на аукционах Минфина по размещению ОФЗ сегодня ожидаем меньший спрос, чем неделей ранее, когда удалось разместить бумаги на 32.9 млрд. руб.

По МСФО за 2018 год вчера отчитывались ВТБ и Норникель. Чистая прибыль ВТБ выросла на 48%, комиссионные и процентные доходы оказались хуже ожиданий. Акции банка фундаментально недооценены, но покупать их пока рано. Норникель значительно нарастил ключевые показатели и может продолжить рост до 15.5-16 тыс. руб. на фоне новых рекордов палладия на рынке металлов.