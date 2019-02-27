Выступая на слушаниях в Конгрессе, которые проводятся раз в полгода, глава ФРС в очередной раз подтвердил уверенность в продолжении экономического роста в США при усилении внешних рисков, а также позитивный взгляд на инфляцию. Из необычных моментов в речи Джерома Пауэлла выделю напоминание о независимости регулятора и оценку состояния финансовых рынков.

Экономический рост в США, как заявляет Пауэлл, остается уверенным благодаря сильному рынку труда и высокой уверенности бизнеса и потребителей. Негативный эффект шатдауна оценивается регулятором как временный и незначительный.

К рискам и препятствиям для роста ВВП отнесены усилившаяся в конце 2018-го волатильность на фондовых площадках и ухудшение финансовых условий, а также внешние факторы в виде замедляющихся темпов экономического роста в Китая и Европе. Если с последним все понятно, то внимание регулятора к состоянию фондового рынка довольно нетипично. Как правило, ФРС предпочитает игнорировать колебания на финансовых площадках, так как они могут носить краткосрочный характер и мешают долгосрочному планированию монетарной политики. Тем не менее акцент на волатильности был сделан. Это может объясняться глубиной прошедшей коррекции на биржах, которая может негативно отразиться на настроениях потребителей и их благосостоянии, так как большинство американцев инвестируют на фондовом рынке. Напоминание о независимом статусе регулятора актуально в свете критики со стороны президента Трампа. На наш взгляд, это указание является позитивным моментом для финансовой стабильности.

Таким образом, повышение ставок в этом году по-прежнему не исключено, что подкрепляется комментариями Пауэлла о сохраняющейся независимости регулятора и обозначенными инфляционными рисками из-за растущих заработных плат. В то же время для возврата к курсу на ужесточение денежно-кредитной политики необходима спокойная обстановка на фондовых рынках. Также стоит отметить спокойное отношение ФРС к растущей инфляции, свидетельствующее о том, что повышение ставки, скорее всего, будет возможно лишь к концу года.