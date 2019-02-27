Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России.

Публикация законопроекта по сути уже не является новостью. Сейчас лишь были официально опубликованы некоторые уточнения по ряду вопросов. В целом же инициатива американских конгрессменов ранее (13 февраля) уже была обнародована, так что реакция российского рубля и в целом нашего фондового рынка должна быть умеренной и преимущественно нейтральной. Во многом санкционный негатив уже заложен в рынок. При этом неопределенность по поводу самого факта окончательного принятия или не принятия законопроекта у участников торгов сохраняется, так что при реализации негативного сценария с утверждением ограничительных мер негативная реакция в курсе рубля и стоимости российских акций/облигаций конечно же проявится.

Среди отдельных важных моментов нового законопроекта можно выделить уточнение о том, что в плане ограничения для инвестирования в госдолг РФ идет речь только о новых выпусках с дюрацией более 14 дней. То есть угрозы вынужденной массовой распродажи уже размещенных госбумаг нет. Также стоит отметить, что в законопроекте не упоминается «Северный поток-2». Кроме того, так и не появилось уточнений по поводу санкций в отношении госбанков. Возможность введения ограничительных мер предусмотрена в отношении любых финансовых институтов.

В документе подчеркивается, что для достижения наибольшего эффекта от санкционного давления к ним должны присоединиться страны Евросоюза. В этом плане у стран ЕС будет выбор в применении селективного подхода к принятию тех или иных мер, которые указаны в американском законопроекте.