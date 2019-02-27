В среду вновь ухудшилась ситуация на мировых финансовых рынках, хотя сильных распродаж пока не наблюдается. Под занавес азиатской сессии внезапно пришёл новый геополитический фактор риска, который пока сложно оценить. Рано утром пакистанцы сбили индийский военный самолет в небе над Кашмиром, а также взяли одного пилота в плен. Спустя некоторое время Индия сбила пакистанский истребитель F-16, нарушивший воздушное пространство страны. Всё бы ничего, но обе страны являются ядерными державами, эскалация конфликта может сильно напугать инвесторов по всему миру.

Китайские фондовые рынки, которые в течение торговой сессии среды прибавляли почти по 2%, после новости резко спикировали на отрицательную территорию, но закрыли день в плюсе на 0,4%. Биржевой индекс Японии закрылся в плюсе на 0,5%, при этом биржевой индекс Гонконга показал нулевую динамику.

На европейских площадках тоже преобладают продажи с самого открытия. Негативный настрой инвесторов связан с выходом целого ряда крайне слабых отчётов компаний. В первой половине немецкий и британский индексы теряют до 0,8%, биржевой индекс Франции снижается на 0,35%.

Российские биржевые индексы с открытия показывали уверенно позитивную динамику, но спустя несколько часов растеряли весь рост. Впрочем, поводов для оптимизма у российских инвесторов тоже нет. Сегодня утром Конгресс США опубликовал текст законопроекта о новых антироссийских санкциях. Авторы законопроекта предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ (выпущенным Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния, любым финансовым институтом от лица РФ) длительностью более 14 дней. Действие запрета должно начаться через 90 дней после вступления в силу закона.

Под санкции также должны подпасть российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ".

Помимо этого, сенаторы считают необходимым ввести санкции на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Под запрет попадают вложения в такие проекты стоимостью от 1 млн долларов (или от 5 млн долларов суммарно на протяжении 12 месяцев). Проект «Северный поток 2» в этом законопроекте не значится.

Российский рублёвый индекс московской биржи консолидируется без существенных изменений вблизи отметки 2500 пунктов, валютный индекс РТС подрастает на 0,3% но не может пробить сильный технический уровень сопротивления на отметке 1200 пунктов.

Техническая картина по российским индексам пока выглядит нейтрально, но через 1-2 недели всё может стать хуже. Если вдруг рублёвый индекс по итогам дня опустится ниже отметки 2450 пунктов, то лучше выходить из рисковых активов. С прицелом на март риски коррекции на всех фондовых рынках остаются очень высокие, а для российских акций продолжают расти риски нового витка санкционного давления со стороны ЕС и США. В случае пробоя вниз уровня поддержки на отметке 2450 пунктов откроется потенциал коррекции до отметки 2250 пунктов.

На рынке сырья ситуация в среду почти нейтральная. Индекс промышленных металлов в первой половине дня снижается в пределах 0,2%. Цены на медь показывают нейтральную динамику, на палладий – теряют 0,5%, а платина растёт на 0,7% Цена тройской унции золота торгуется без изменений вблизи отметки $1325. Котировки нефти марки Brent показывают технический отскок на 0,5% и торгуются вблизи отметки $66 за баррель.

На глобальном валютном рынке сильных движений по-прежнему нет. Небольшое бегство и спрос был на японскую иену и швейцарский франк, эти валюты являются убежищем. Российский рубль в паре с долларом торгуется нейтрально вблизи отметки 65,7, и с прицелом на март пора готовиться к развороту в сторону 67-68. Сам индекс доллара снижается на 0,1% и торгуется чуть ниже отметки 96 пунктов, а ключевая валютная пара евро/доллар растёт на 0,2% и торгуется вблизи отметки 1.14.

Фьючерсы на основные американские индексы показывают снижение, в пределах 0,3%. Важных событий сегодня нет, поэтому риски коррекции остаются высокими. Вчерашнее выступление главы ФРС не привнесло позитива, регулятор пока не спешит пересматривать программу распродажи активов со своего баланса, а значит, проблемы с ликвидностью будут только нарастать.