Доходности бенчмарков подросли в среду, несмотря на снижение фондовых индексов, после того как выступление торгового представителя США Роберта Лайтхайзера несколько поумерило оптимизм в отношении торгового соглашения США и Китая. Bunds 10Y +3 бп, YTM — 0.15%, UST10 +5 бп, YTM — 2.68%.

Основные суверенные выпуски EM торговались в плюсе — доходности 10-летних выпусков Бразилии, Мексики, Турции упали на 3-5 бп. Облигации Нигерии были выше рынка, поскольку предвыборная неопределенность исчезла (президентом был переизбран Мохаммаду Бухари): NGERIA31 YTM — 7.55% (-13 бп).

Военная напряженность между Индией и Пакистаном оказала давление на суверенную кривую доходностей Пакистана утром, выпуск PKSTAN2027 подешевел на 1 фигуру, но снижение было в основном отыграно позднее, после того как премьер-министр Пакистана призвал к мирному разрешению конфликта.

Выпуск RUSSIA29 закрылся без изменений, отстав от других выпусков EM. На рынке локальных облигаций все внимание было приковано к первичным размещениям. Минфину удалось продать 5-летние ОФЗ 26223 на 35 млрд руб. с доходностью 8.24% по ставке отсечения и 10-летние ОФЗ 26224 на 23 млрд руб. с доходностью 8.45%. Спрос на обе бумаги в 1.3x раза превысил предложение, и они были размещены с премией ок. 4 бп к вторичному рынку. В корпоративном сегменте Система закрыла книгу по облигациям на 10 млрд руб. с купоном 9.9% (доходность 10.14% к 3-летней оферте), близко к нижней границе первоначального ориентира купона (9.75%-10.25%).



