На следующей неделе в понедельник Аэрофлот (AFLT RX – рекомендация пересматривается) опубликует консолидированную отчетность за 4 кв. 2018 г. по МСФО, а во вторник проведет телефонную конференцию. Мы ожидаем, что за 12 мес. 2018 г. выручка возрастет на 15% (здесь и далее – год к году) до 615 млрд руб., EBITDA (скорректированная на таможенные пошлины) сократится на 27% до 41 млрд руб., а чистая прибыль снизится на 74% до 6 млрд руб. В 4 кв., традиционно убыточном для российских авиаперевозчиков, выручка, согласно нашим прогнозам, вырастет на 16% до 148 млрд руб., EBITDA будет отрицательной, а чистый убыток увеличится по сравнению с 4 кв. 2017 и составит 16 млрд руб.

Рост выручки при снижении рентабельности. Увеличение топливных расходов оказывает давление на рентабельность. В 4-м кв. 2018 г. пассажиропоток и пассажирооборот Группы Аэрофлот увеличились на 14% до 35 млн пассажиров и на 13% до 35 млрд пкм соответственно, причем темпы ускорились по сравнению с 3 кв. 2018 г. При этом высокая конкуренция оказывает давление на динамику рублевых доходных ставок. Рентабельность остается под давлением из-за опережающего роста топливных затрат, обусловленного, в свою очередь, высокими ценами на авиакеросин. Хотя цены на нефть снижались в 4 кв. 2018 г., топливные расходы продолжили расти быстрее выручки. По нашим оценкам, топливные затраты в 4 кв. увеличились на 63% до 55 млрд руб.

От Аэрофлота не стоит ждать высокой дивидендной доходность по итогам 2018 г. Мы ожидаем, что результаты за 4 кв. 2018 г. по МСФО отразят снижение рентабельности при росте выручки и пассажирооборота. Снижение цен на нефть, которое началось в октябре, несколько ослабит давление на рентабельность компании со стороны топливных расходов в 4 кв. 2018 г. От компании не стоит ждать высокой дивидендной доходности по итогам 2018 г.