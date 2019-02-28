В результате притока в систему средств из бюджета остатки банков на корсчетах в ЦБ по состоянию на утро среды выросли до 2,06 трлн руб. (+282 млрд руб.), благодаря чему ставка RUONIA осталась на уровне 7,49% (-1 бп; данные за вторник). Банк России, вероятно, сочтя такой уровень однодневных ставок слишком низким для налогового периода, отреагировал проведением депозитного аукциона тонкой настройки (второго в текущем периоде усреднения). В результате из системы на два дня было абсорбировано 317 млрд руб. ликвидности, а ставки овернайт выросли на 10–15 бп. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа повысилась до 7,80% (+13 бп), однако из-за существенного роста давления в конце сессии закрытие произошло заметно выше – на отметке 8,46%. Ставки межбанковского репо под залог ОФЗ выросли на 5–15 бп по всей длине кривой, но основное давление пришлось на ее средний сегмент. Сегодня российские компании платят налог на прибыль, в связи с чем однодневные ставки вполне могут продолжить рост.

Другие ставки вчера также продолжили двигаться вверх. Кривая NDF/кросс-валютных свопов сместилась выше на 3–4 бп, хотя месячная ставка NDF под давлением со стороны однодневного сегмента поднялась на 16 бп, до 7,56%. Одновременно продолжил увеличиваться и наклон кривой NDF: спред между 12- и 3-месячной ставками расширился до 31 бп (+9 бп). В то же время на кривой процентных свопов движения были заметны лишь в среднесрочном сегменте, хотя и здесь рост ставок ограничился 2 бп. 3-месячная ставка MosPrime продолжает держаться на отметке 8,62%.