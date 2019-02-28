Завтра, 1 марта, Mail.Ru Group (MAIL LI – ПРОДАВАТЬ) опубликует финансовую отчетность за 4 кв. 2018 г. по МСФО. Ключевым вопросом будет, сможет ли компания продемонстрировать улучшение рентабельности, необходимое для выполнения ее собственного прогноза по итогам 2018 г. В частности, по нашим оценкам, совокупная сегментная выручка Mail.Ru составит 22,0 млрд руб. (331 млн долл.), EBITDA – 9,2 млрд руб. (138 млн долл.), что предполагает рентабельность по EBITDA на уровне 41,9% (против 24,5% в предыдущем квартале). Мы также ожидаем, что чистая прибыль достигнет 6,0 млрд руб. (91 млн долл.), что означает чистую рентабельность 27,5%.

Онлайн-реклама останется главным источником выручки. По нашим прогнозам, выручка компании от онлайн-рекламы в четвертом квартале составит 10,1 млрд руб. (152 млн долл.), от MMO-игр – 6,2 млрд руб. (93 млн долл.), от социальных сервисов (community IVAS) – 4,1 млрд руб. (62 млн долл.). В части затрат мы ожидаем расходы на персонал в размере 3,9 млрд руб. (58 млн долл.), на аренду офисных помещений и техобслуживание – 630 млн руб. (9 млн долл.), агентские и партнерские комиссии – на уровне до 3,7 млрд руб. (56 млн долл.).

Динамика прибыли может не соответствовать текущим котировкам. У нас нет сомнений в том, что Mail.Ru продолжит демонстрировать быстрый рост своего бизнеса за счет расширения рынка онлайн-рекламы и усиления спроса на платные интернет-сервисы. В то же время давление на рентабельность остается ключевым риском, учитывая активные инвестиции компании в новые проекты. Учитывая, что текущие котировки уже отражают крайне оптимистичные ожидания относительно роста, на наш взгляд, существует риск высокой волатильности цен акций Mail.Ru, и мы подтверждаем для них рекомендацию ПРОДАВАТЬ.