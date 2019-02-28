Вчера российские суверенные евробонды второй день подряд демонстрировали практически нейтральную динамику, хотя внешний фон большую часть сессии был позитивным: цены на нефть днем продолжили понемногу восстанавливаться и поднялись до 66,3 долл./барр., тем самым восстановив уже более половины потерь понедельника. Российские бумаги не отреагировали и на утреннее снижение доходности UST10 до 2,63%. Впрочем, они проигнорировали и ее резкий взлет вечером – на 5 б.п. до 2,68%. В результате выделились лишь выпуски RUSSIA’43 (YTM 5,1%) и RUSSIA’28 (YTM 4,7%) – плюс и минус 0,2 п.п. соответственно. Евробонды других ЕМ торговались тоже очень сдержанно. Пятилетний CDS-спред России вчера незначительно сократился – на 1 б.п. до 130 б.п.

Корпоративные евробонды торговались разнонаправленно. В корпоративном сегменте вчера единого тренда не сложилось, бумаги показывали разнонаправленную, но при этом сдержанную динамику. Так, например, в нефтегазовом секторе котировки преимущественно снизились на 0,1 п.п., хотя евробонды НОВАТЭКа прибавили по 0,1–0,2 п.п. от номинала. Бумаги госбанков тоже немного подешевели, лишь выпуск GPBRU’perp (YTC 6,3%) вырос в цене на 0,5 п.п. Евробонд МКБ CRBKMO’23 (YTM 6,4%) дорожал второй день подряд и прибавил 0,4 п.п. – сейчас данный выпуск торгуется с премией к суверенной кривой в размере 250 б.п. и к выпуску SBERRU’22 (купон – 6,125%, YTM 4,6%) в размере 175 б.п. Спреды бумаг МКБ сужаются после их резкого увеличения на фоне слабого размещения выпуска евробондов в евро, и сейчас они вновь движутся к своим локальным минимумам (сейчас спреды на 40–50 б.п. выше тех уровней). В металлургическом секторе котировки менялись разнонаправленно, в пределах 0,1 п.п., однако в очередной раз выделился выпуск RUALRU’23 (YTM 6,1%) – плюс 0,3 п.п. Сегодня внешний фон скорее нейтральный: доходность UST10 и цены на нефть утром немного снижаются на фоне слабой статистики из Китая, что также может негативно сказаться на спросе на активы развивающихся рынков. Азиатские рынки сегодня преимущественно в минусе, как и фьючерсы на американские индексы.