С начала февраля потребительские цены выросли на 0,4%. В прошлом году за весь февраль рост цен составил 0,2%, так что по итогам месяца годовая инфляция продолжит ускоряться. Следует также отметить, что в прошлом году ближе к концу месяца цены начали замедляться, о чем свидетельствуют оценки Росстата среднесуточного прироста цен. В нынешнем году этого не происходит, и мы оцениваем годовую инфляцию сейчас в диапазоне 5,1–5,2%. Правда, эта оценка по-прежнему остается ниже ожиданий ЦБ, так что пока она не может быть аргументом в пользу повышения ключевой ставки. Кроме того, в феврале возобновился рост максимальных ставок по депозитам в крупнейших банках, так что наметившееся смягчение денежно-кредитных условий пока не отразилось на динамике этих ставок.

В преддверии налоговых платежей корсчета снизились до 1,6 трлн руб. Вчерашнее снижение корсчетов на 433 млрд руб. в значительной степени вызвано состоявшимся вчера депозитным аукционом тонкой настройки, в ходе которого банки разместили на депозитах 317 млрд руб. Тем не менее подобная динамика достаточно необычна. Более того, ситуация усугубляется тем, что сегодня последний день месяца, когда банки предпочитают иметь определенный запас ликвидности на счетах, поэтому сегодня может резко усилиться спрос на рубли, ставки могут вновь вырасти.

Завтра же ситуация с ликвидностью должна существенно улучшиться. Во-первых, в пятницу наступает срок возврата депозитов ЦБ. Скорее всего, Банк России снова проведет депозитный аукцион тонкой настройки, чтобы уменьшить навес избыточной ликвидности, но в любом случае у кредитных организаций будет возможность компенсировать сокращение корсчетов. Во-вторых, сегодня состоится депозитный аукцион Казначейства с лимитом 300 млрд руб., расчеты по которому пройдут завтра. Этот аукцион, хотя доступ к нему имеет лишь ограниченное число крупнейших игроков, способен в случае необходимости обеспечить банки дополнительной ликвидностью.