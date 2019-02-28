Московская биржа опубликует результаты за 4К18 по МСФО в среду, 6 марта. Тогда же состоится телефонная конференция (начало — в 17:00 по московскому времени).

Мы ожидаем, что год завершится успешно: чистая прибыль в 4К18, по нашим оценкам, должна увеличиться на 2% до 4,9 млрд руб., и в результате прибыль за 2018 год составит 19,2 млрд руб., что на 5% ниже уровня 2017 года.

По нашим прогнозам, комиссионный доход в 4К18 увеличился на 3% по сравнению с 3К18 (на 10% за 2018 год) до 6,1 млрд руб., т. е. результаты 4К18 должны быть рекордно высокими благодаря заключительному этапу повышения тарифов в рамках формирования "Единого пула обеспечения" (ЕПО) в 4К18. Доля комиссионного дохода в общем показателе дохода, вероятно, тоже будет рекордно высокой, более 60%. Данные за 4К18 указывают на увеличение объемов торгов по сравнению с 3К18 в сегменте акций (на 5%) и деривативов (16%). При этом объемы торгов снизились на 1% в сегменте облигаций, на 1% — на денежном рынке и на 8% — на валютном. В то же время динамика комиссионного дохода должна быть лучше на денежном рынке (рост на 3% по сравнению с 3К18) и в сегменте деривативов (плюс 19%), в основном за счет повышения тарифов в рамках программы ЕПО в 4К18.

Мы полагаем, что чистый процентный доход останется на уровнях 3К18 и снизится на 6% в 2018 году по сравнению с 2017. В 4К18 средние остатки на рублевых счетах клиентов сократились на 13%, на долларовых — на 4%, однако это должно быть компенсировано повышением процентных ставок в рублях и в долларах.

По нашим оценкам, расходы биржи в 4К18 увеличились на 7% относительно 4К17 и на столько же выросли за весь 2018 год.

Мы ожидаем, что в ходе телефонной конференции компания представит обновленную информацию о продолжающемся судебном разбирательстве с обанкротившимся участником рынка. В 2К18 Московская биржа зарезервировала на судебные издержки 874 млн руб. С учетом того, как развивается ситуация, эти резервы вряд ли были высвобождены в 4К18, однако это может произойти в 1К19, если Верховный суд оставит в силе решение предыдущей инстанции, принятое в пользу Московской биржи. Кроме того, мы полагаем, что на телефонной конференции будет поднят вопрос дивидендов, хотя вряд ли руководство биржи сможет подробно на него ответить. Также может обсуждаться развитие трейдинга сырьевыми товарами и создание онлайн-маркетплейса финансовых услуг и их влияние на уровень расходов в 2019 году, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



