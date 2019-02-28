В четверг инвесторы по всему миру отыгрывают несколько важных событий, и все они негативные. Досрочно закончилась сегодня утром встреча Трампа с лидером Северной Кореи. Никакого договора подписано не было, а санкции США в отношении Пхеньяна сохранены. Второй негативный момент связан со вчерашними показаниями Майкла Коэна под присягой в адрес Трампа. Похоже, на президента США собирают всё больше компромата, чтобы позже довести дело до импичмента. Также продолжает обостряться противостояние Индии с Пакистаном. Сегодня утром произошёл ещё один обмен ударами. Ну и, в заключение, вчера Роберт Лайтхайзер заявил о том, что действия китайских властей в торговой сфере представляют серьезнейшую проблему для политики США, отметив, что параметры торговой сделки еще не определены, и ее возможная реализация будет «долгим процессом». Он отметил, что еще не пришло время прогнозировать итоги американо-китайских переговоров. Как мы видим, новых поводов для роста акций нет, а риски с каждым днём растут, как снежный ком.

Биржи Китая и Гонконга просели сегодня на 0.3%, при этом японский Никкей потерял почти 0.8%. По европейским рынкам пока потери скромные, в пределах 0.3%, лишь только британский индекс из-за неопределённости вокруг Брекзита теряет ещё 0.8%.

Российские активы с открытия погрузились на отрицательную территорию. В первой половине дня рублёвый индекс Московской биржи потерял 0.7% и опустившись до 2473 пунктов, при этом валютный РТС просел на 0.7%, до 1183 пунктов. Из-за военного обострения между Пакистаном и Индией продолжают падать акции Аэрофлота, теряя сегодня ещё 1.6%. Теперь российской авиакомпании придётся менять карту полётов в Азию, увеличивая длину маршрутов, что приводит к росту издержек. Сбербанк после публикации отчёта показывает нейтральную динамику, торгуясь в районе 205 рублей за бумагу. В аутсайдерах сектор электроэнергетики и Новатэк с Роснефтью из-за угрозы санкций.

На рынке сырья ситуация в четверг почти нейтральная. Индекс промышленных металлов в первой половине дня сползает на 0.1%. Цены на медь и алюминий теряют 0.5%, зато никель, платина и палладий прибавляют по 0.5%. Цена тройской унции золота повышается на 0.4%, до 1325$. Котировки нефти марки Brent снижаются на 0.7%, до 66$ за баррель. С учётом сезонного фактора, с прицелом на март цены на нефть могут скорректироваться на 10-15%.

На глобальном валютном рынке продолжается затишье, причём период аномально низкой волатильности затянулся уже слишком долго. Небольшой рост спроса продолжаем наблюдать на японскую иену и швейцарский франк. Эти валюты являются убежищем. Российский рубль в паре с долларом торгуется нейтрально, в районе 65.7, и с прицелом на март пора готовиться к развороту в диапазон 67-68. Индекс доллара снижается на 0.3%, опускаясь ниже 96 пунктов, ключевая валютная пара евро/доллар растёт на 0.3%, подбираясь к отметке 1.14

Фьючерсы на основные американские индексы показывают снижение в пределах 0.3%. Новостной фон насыщен рисками, а новых драйверов для роста акций нет. Уже четыре дня подряд американские индексы показывают слабость и закрываются в лёгком минусе, что свидетельствует о финальной фазе роста рынков, но явных признаков разворота пока нет. Играть на пониже пока ещё опасно.