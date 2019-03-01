Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. Индексы США приостановили свой рост, S&P500 третий день подряд закрывает в небольшом минусе. Частично на этом сказались не самые благоприятные итоги переговоров между лидерами США и КНДР, но большого значения этому инвесторы сейчас придавать не будут. Член FOMC Кларида в ходе вчерашнего выступления озадачил участников торгов, сообщив, что решение по прекращению программы снижения баланса еще не принято. Предстоит детальное обсуждение в ходе ближайшего заседания ФРС. Аналитики Moody’s считают, что ключевая ставка будет повышена 1 или 2 раза в 2019 году, а ЕЦБ отложит повышение на 2020 с конца 2019, то есть мировые ЦБ будут вести более мягкую монетарную политику.

На наш взгляд, итог торговых переговоров США и Китая являются ключевым ориентиром для определения дальнейшего курса Федрезерва. Если сделка будет заключена, а основные статистические показатели не будут ухудшаться, то нас может ожидать 1 повышение ставки. При негативном исходе ФРС, вероятно, повременит с изменениями и прекратит сокращать баланс. ВВП США по итогам 4 кв. 2018 вырос на 2.6% к прошлому году, что лучше прогнозов в 2.2%. Moody’s ожидает, что рост ВВП стран G20 в 2019 замедлится до 2.9% по сравнению с 3.2% в прошлом году, что может представлять опасность для развивающихся рынков.

ЦБ РФ не исключил смягчение курса уже в 2019. Банк России может снизить ставку, если инфляция останется в рамках целевого диапазона регулятора. По итогам 1 кв. ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 5.5-6%, после чего она должна пойти на спад. Считаем, что важным для перспектив ставки будет еще и стабильность курса рубля, что напрямую зависит от геополитики. Заявление о возможном снижении ставки поддержало рынок облигаций, доходность которых перешла к снижению. При этом рубль незначительно снижался, так как доходность carry-trade при таком сценарии становится менее интересной.

Российская валюта остается в рамках узкого диапазона 65.5-66 к доллару, ожидая дальнейшей динамики на сырьевом рынке и игнорируя законодательные инициативы Конгресса США.

В лидерах фондовой секции находятся акции «АФК Система». Компания активно работает над структурой активов и обсуждает продажу 20% в «Медси». Интерес к медицинской компании проявляет целый ряд инвесторов, а учитывая сильную динамику показателей, заплатить за нее готовы приличную премию. Выше 10 руб. за акцию есть возможность для спекулятивных покупок «Системы», долгосрочные перспективы пока под вопросом. «Сбербанк» представил положительный отчет, нарастив ключевые показатели. Но инвесторы реагировали покупками скорее на слова Грефа о «хороших» дивидендах и умеренной активности банка на рынке M&A. Динамику акций будет определять, прежде всего, санкционная повестка.