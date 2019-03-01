Евраз (ВВ+/Ba1/BB) опубликовал в целом нейтральные финансовые результаты за 2П 2018 г. по МСФО, которые, однако, оказались под существенным влиянием пошлин США на сталь, приведя к убыточности американского дивизиона на уровне EBITDA (-26 млн долл.) во 2П 2018 г.

Стальной сегмент показал неплохие результаты, главным образом, за счет ослабления рубля (на 11% относительно 1П): выручка повысилась на 1% п./п. до 4,45 млрд долл. на фоне роста продаж готовой металлопродукции при сокращении реализации полуфабрикатов. Цены в среднем снизились на 5% п./п., но при этом денежная себестоимость сляба упала на 28% п./п., что привело к росту EBITDA сегмента на 12% п./п. Угольный дивизион оказался под влиянием снижения цен (-11% п./п. на концентрат коксующегося угля) и более сложных геологических условий, выручка в нем сократилась на 12% п./п. до 1,09 млрд долл., а EBITDA – на 18% п./п.

Американский дивизион продемонстрировал резкий рост выручки +24% п./п. до 1,4 млрд долл. благодаря повышению средних цен реализации (+16% п./п. на строительную продукцию, +25% п./п. на плоский прокат), объемы продаж также росли (+5% п./п. в целом). Валовая прибыль повысилась на 77% п./п. до 235 млн долл., а EBITDA упала с 40 млн долл. до —26 млн долл. за 2П в основном в результате ввозных пошлин на трубы, продаваемые в США с канадского актива Евраза.

Во 2П рост EBITDA в стальном дивизионе был нивелирован падением показателя в США и в угольном сегменте, в результате общая EBITDA снизилась на 2% п./п. до 1,87 млрд долл., рентабельность по EBITDA – на 1,2 п.п. до 28,8%.

При этом операционный денежный поток вырос почти вдвое относительно 1П до 1,7 млрд долл. благодаря высвобождению 164 млн долл. из оборотного капитала против инвестиций в него 594 млн долл. в 1П. За год в целом операционный поток превысил 2,6 млрд долл., а капзатраты составили всего 521 млн долл. В 2019 г. компания запланировала капвложения на уровне 800 млн долл. и далее по 2022 г. 800 – 900 млн долл. ежегодно. Новые проекты включают в себя строительство завода по производству плоского проката мощностью 2,5 млн т, нового производства 100-метровых рельсов на Evraz Pueblo, модернизация на Евраз НТМК и пр.

Помимо частичного погашения долга во 2П (167 млн долл.) компания выплатила 940 млн долл. в виде дивидендов (всего 1,6 млрд долл. в 2018 г.), но долговая нагрузка продолжила снижаться до 0,9х Чистый долг/EBITDA (с 1,1х на конец 1П).

В этом году компания ожидает, что рынок будет фундаментально сильным (действительно, наметился разворот в ценах на сталь из-за удорожания железорудного сырья после аварии у Vale). В стальном сегменте Евраз запускает ряд проектов с целью повысить продажи готовой продукции на российском рынке до 6,9 млн т к 2023 г. (в 2018 г. в РФ, Украине, Казахстане и Европе было реализовано 5,4 млн т). В угольном сегменте компания планирует рост продаж на 3% г./г. в 2019 г. и выйти на показатель +14% к 2021 г. (в частности, за счет продажи из накопленных запасов и улучшения логистики, например, заключения контракта с Находкинским портом об увеличении отгрузок на 2 млн т). В американском дивизионе Евраз планирует формировать заказы на трубы и продавать их локально в Канаде, а не поставлять в США.

На наш взгляд, сейчас более предпочтительны краткосрочные выпуски эмитентов (не экспортеров, которые менее уязвимы к санкциям) с целью удержания их до погашения, например, VIP GTH 20 c YTM 4,0% (EVRAZ 20 предлагает даже меньшую доходность 3,88%).