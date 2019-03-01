Весна на пороге. Пора подводить итоги февраля и осматривать на крупных срезах графиков основные «барометры рынка» (нефть, валютные пары, биржевые индексы), составлять план — на что сделать акценты в начале весны.

Важный барометр рыночного настроения – золото.

В настоящий момент основными на графике золота являются восходящие тренды 1976 и 2001 года (около 400 и 970 долларов за унцию).

Также стоит учитывать наличие на графике фигуры «ромб/бриллиант» с 2013 по 2018. Эта фигура является сложной формой бокового диапазона, с границами (1400 и 1035 долларов за унцию).

Если на графике есть такие фигуры, бумаги должны быть крайне непредсказуемыми, могут резко залегать в новые, более узкие «боковики», и фактически не шевелиться. С августа 2018 года, золото не оправдывало это представление о фигуре. Но, в итоге, котировки начинает зажимать новый боковик «треугольник» от июля 2016 года. Его сопротивление обозначило пик бумаг в феврале.

Инвестору на российской бирже

Золото, по старинке, считается защитным активом. Глядя на него, можно прикинуть, есть ли у мировых денег аппетит к риску (есть ли шанс, что они пойдут на развивающиеся рисковые фондовые рынки, как наш), или они хотят спрятаться в ожидании бури.

Несмотря на красивое растущее движение золота, начавшееся в августе 2018 года, пока говорить о том, что мировые деньги напуганы и бегут в золото, рано. Прошедшее движение не имеет формы тренда на срезе месяц, это больше похоже на спекулятивный всплеск.

Так что нашим «быкам» думать о золоте, как об отвлекающем факторе от наших котировок акций и облигаций, не нужно.

Инвесторам в золото

Инвестиции в золото с прицелом от нескольких месяцев и более стоит рассматривать только при пробое верхней границы «ромба/бриллианта» (около 1400 за унцию).

Второй вариант – покупка от восходящего тренда 2001 года (около 960 долларов за унцию).

Чтобы деньги не лежали в ожидании движений по золоту мертвым грузом, на них можно купить облигации. Например, маржинальные облигации ОФЗ26216. Отличное сочетание доходности, даты погашения и устойчивости курса для задачи временного размещения денег. После покупки золота стоит высвободить из ОФЗ деньги, предназначенные на гарантийное обеспечение (ГО).

Деньги, обеспечивающие полную стоимость контракта, а при долгосрочном инвестировании их наличие – это весьма желательное условие, можно разместить в более дальние облигации, срок погашения выбирается тут под срок инвестиций. Выбор основного пакета облигаций богаче, чем выбор тех облигаций, где мы временно размещаем деньги, требующееся на гарантийное обеспечение — можно рассмотреть и корпоративные, и маржинальные и немаржинальные облигации, в зависимости от уровня риска.

Спекулянтам по золоту

Говорят, что внутри «треугольника» спекулировать не рекомендуется. Ибо он снижает волатильность, а также, учитывая схождение поддержки и сопротивления фигуры – неудобно ставить «стопы» и «тейк-проффиты».

Но видя, что спекулятивных идей на срочном рынке в начале марта немного, можно пренебречь этим правилом, если, конечно, горизонт спекуляций не выходит за пределы недели. Иначе можно поставить слишком большие цели, а сроки чрезмерно затянутся.

Для спекуляций по золоту, помимо уровней, которые подходят инвесторам, стоит рассмотреть линии коррекции по Фибоначчи к нисходящему тренду 2011-2014 года. А также стоит помнить, что торгуя этим активом нужно быть как можно осторожнее с «шортами», отдавая дань силе восходящих трендов.

Золото (срез месяц)



