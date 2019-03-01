Курс рубля на последней зимней неделе преимущественно снижался к доллару и евро и даже возвращался на круглые отметки 66 рублей и 75 рублей соответственно.

Санкционные риски опять пришли на российский рынок после публикации конгрессом проекта новых ограничений против России. Они были дополнены усилением геополитических рисков на фоне неожиданно возникшего пакистано-индийского военного конфликта, и это понизило спрос на рисковые активы, к которым относится и рубль. Наконец, рынок нефти подвергся агрессивным словесным интервенциям президента США Дональда Трампа, который через Twitter выразил недовольство высокими ценами на нефть и заодно пожурил ОПЕК.

В результате доллар к вечеру пятницы повышался за неделю на 40 копеек до 65,8 рубля, евро — на 80 копеек до 74,9 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent немного сползла – к уровню 4,3 тысячи.

РУБЛЬ ОЩУТИЛ ГЕОПОЛИТИКУ

Курс валюты РФ против основных резервных валют начал неделю на нервной ноте. Так, сначала рубль пытался расти благодаря повышению аппетита к риску на мировых торговых площадках.

Он образовался в условиях надежд на торговое перемирие между США и Китаем. Так, Минкоммерции КНР заявило о значительном прогрессе на торговых переговорах в Вашингтоне, проходивших с 21 по 24 февраля. Президент США даже заявил о намерениях отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общим объемом импорта 200 миллиардов долларов в год. Он также заявил, что планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина для выработки с ним окончательной договоренности по торговле.

Однако во второй половине понедельника нефтяные котировки потеряли сразу примерно 3 доллара за баррель (около 4%), потянув за собой и курс рубля. Первопричиной опять стал деятельный Трамп, заявивший в очередной раз в своем микроблоге в Twitter о том, что цены на нефть становятся "слишком высокими". Американский лидер призвал ОПЕК "расслабиться".

Впрочем, коррекция давно назрела на фоне двухмесячного роста "черного золота" на 35% (от минимумов декабря) в район максимумов с ноября (67,7 доллара по марке Brent), и Трамп только подтолкнул рынок к этому. Тем не менее, подешевевшая нефть дала толчок к снижению рубля. Валюты развивающихся рынков поддерживали это снижение.

В середине недели добавились санкционные риски. Так, конгресс США в ночь на среду опубликовал текст законопроекта, который предполагает введение новых санкций в отношении РФ. Внесенный 13 февраля рядом сенаторов — демократов и республиканцев — документ в случае принятия приведет к санкциям против нового российского госдолга и энергетического сектора, также под дополнительные ограничения могут попасть банки. Санкции предлагается ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине". Москва неоднократно отрицала эти обвинения.

Впрочем, начавшая корректироваться вверх нефть отчасти компенсировала санкционные страхи.

Однако геополитика не давала покоя, поэтому рублевые "быки" не имели повода для своей игры. В середине недели разгорелся пакистано-индийский конфликт в оспариваемом двумя странами регионе Кашмир, когда ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, вторгшихся, по утверждению пакистанской армии, в воздушное пространство над контролируемой Пакистаном территорией.

Эскалация конфликта в регионе началась после крупной террористической атаки на индийских военнослужащих 14 февраля. В Нью-Дели заявляют, что целью их военной операции в Кашмире были именно террористы.

Кроме того, лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели 27-28 февраля в Ханое второй по счету саммит, однако не достигли соглашения по его итогам. Разногласия с КНДР касались не снятия санкций, Пхеньян не пошел на уступки в "другой сфере", заявил Трамп.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в легком плюсе, отыгрывая попытки возврата котировок нефти на трехмесячные максимумы.

Вялость санкционной риторики дает повод для стабильности рубля. Кроме того, Минфин РФ продолжает серию рекордно высоких размещений ОФЗ. На этот раз был максимум с 2014 года. Ведомство на двух аукционах в среду разместило ОФЗ на 57,6 миллиарда рублей (по номиналу). Спрос составил почти 76 миллиардов рублей.

Таким образом, сохранение в начале весны курса в консолидационном коридоре 66,5-66 рублей за доллар пока выглядит наиболее оправданным, хотя санкционные риски могут легко выбить его вверх из этого коридора.