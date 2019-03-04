Неделю назад мы писали о том, что наиболее вероятным сценарием сейчас является небольшое снижение индекса МосБиржи по итогам недели. Действительно, индекс по итогам недели снизился в связи с тем, что «быки» не смогли преодолеть отметку 2500 пунктов. Очень много неопределённостей. Неопределенность с санкциями США относительно российского нефтегазового сектора. Неопределённость с ценами на нефть… В пятницу они упали, несмотря на то, что исследование Reuters показало, что ОПЕК снизила добычу в первые два месяца 2019 года. Новость о падении индекса деловой активности ISM в обрабатывающей промышленности США до минимального уровня за последние два года показалась трейдерам важнее.

Кроме того, экономические данные из Азии в последнее время довольно «бледные», конфликт между Индией и Пакистаном с ядерным потенциалом нанесет ущерб экономической активности в этом регионе и усилит кризис спроса. Этот конфликт может расшатать БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества. Китай традиционно поддерживает Пакистан, Россия больше поддерживает Индию. Индо-пакистанский конфликт выгоден силам, которые хотят ослабить позиции Китая. А Китай и Индия — это растущие рынки потребления нефтепродуктов. Две эти страны потребляют нефти примерно столько же, сколько США. Попытки Дональда Трампа ослабить влияние ОПЕК даже говорит не в пользу долгосрочного роста нефтяных цен.

Но, а пока, как говорил генерал Федор Радецкий, «на Шипке всё спокойно» — цены на нефть находятся в восходящем канале уже два месяца, хотя, то что в пятницу на снижении прошел рекордный за месяц объём, настораживает. Наиболее вероятный сценарий по нефти – коррекция к двухмесячному росту с пробитием вниз двухмесячного восходящего тренда. Практически уверен, что в ходе коррекции цены на нефть (Brent) снизятся до уровня 63 (оптимистичный вариант), но если коррекция усугубится, то «быкам» придется отдать назад половину двухмесячного роста и цены снизятся в район 59,5. Второй вариант менее вероятный. Также стоит отметить небольшое медвежье расхождение на индикаторе MFI (дневной).

На этой неделе более вероятен рост индекса МосБиржи, хотя перед тем как начать расти он может протестировать техническую поддержку на 2450. По акциям Сбербанка мнение прежнее – можно играть на понижение, но не ранее чем котировки поднимутся в район 213.

Акции компании Аэрофлот вошли в зону «перепроданности» (на дневных графиках). В связи с этим можно ожидать что акция перестанет временно показывать динамику «хуже рынка». Не пытаюсь предсказать все локальные минимумы, хочу отметит что для спекулянтов эта акция будет интересна в случае закрепления выше уровня 100. В этом случае нисходящий месячный тренд будет пробит наверх. Это вполне возможно. 4 марта Аэрофлот опубликует консолидированную отчётность по МСФО за 2018 год и надо быть готовым к любому сценарию. 17 марта компания отметит 95-летний юбилей и к тому моменту я рассчитываю на возвращение цен к отметке 104 (декабрьский нисходящий тренд).

Завтра в Пекине начинает работу ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей. Эксперты считают, что на этой неделе стоит ожидать «важных программных заявлений» из КНР.