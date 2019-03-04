В начале новой недели перед открытием российского рынка формируется умеренно позитивный внешний фон. Индексы начнут торги в плюсе на фоне роста цен на нефть и прогресса в переговорах между США и Китаем, из-за чего китайские площадки прибавляют в пределах 2.5-3%. По информации западных СМИ, обсуждения условий сделки вышли на финальную стадию, а само подписание может состояться уже 27 марта на встрече лидеров двух стран. Известны и ключевые положения итогового документа. Китаю предстоит снизить пошлины на товары из США, снять ограничения на совместное владение предприятиями с иностранными компаниями в ряде отраслей, а также снизить тарифы на зарубежные автомобили. Помимо этого Народный Банк Китая перестанет напрямую влиять на курс юаня.

Ранее Пекин обязал себя увеличением покупок товаров из США ради сокращения дисбаланса в торговле. На этой неделе будет опубликовано сальдо торгового баланса США за январь. По последним данным уже в декабре наметился позитивный сдвиг в этой области – разница между импортом и экспортом сократилась с $55 млрд. до 44. В пятницу аналогичный показатель будет опубликован и по Китаю. На выходных Трамп потребовал от Китая немедленно снять пошлины на сельхозтовары, что могло насторожить инвесторов решительностью тона, однако пока рынок сосредоточен исключительно на положительных новостях.

Годовая инфляция в еврозоне в феврале ускорилась до 1.5% по сравнению с 1.4% в январе. То есть ужесточение курса во 2П не исключено. В четверг состоится заседание европейского регулятора, после которого на пресс-конференции будут рассмотрены ближайшие планы. При этом в сохранении ключевой ставки сейчас никто не сомневается.

Нефть в пятницу теряла более 2% на слабой статистике из США и новостях о росте экспорта из региона. В частности, после 3-месячного перерыва партия сырья была отправлена в Китай. Не помогло и снижение числа буровых установок на 10 единиц. Локально на рынке нефти наблюдается перевес продавцов, поэтому в начале недели не исключаем тестирование уровней 63.50-64 за баррель Brent.

Отчет по МСФО за 2018 год представила ТМК. Компания нарастила ключевые показатели, отталкиваясь от низкой базы 2017 года, но они по-прежнему уступают конкурентам. Исходя из чистой прибыли и денежного потока, акции все еще переоценены и сохраняют потенциал для снижения. Несмотря на прогресс в 2018, покупать их не рекомендуем. Бумаги Детского мира напротив интересны. Компания распределит в виде дивидендов всю чистую прибыль за 4 кв., что, по нашим расчетам, означает 4.4 рубля на акцию в дополнение к 4.39 руб. за первые 9 мес. 2018.